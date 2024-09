Con nombre propio: Cha In Pyo

Algunas celebridades se han convertido en íconos de buena influencia al utilizar su fama para promover causas sociales importantes. En Corea, una de las parejas más destacadas en este ámbito es la formada por los actores Cha In Pyo y Shin Ae Ra. Aunque ambos son reconocidos por sus carreras en el mundo de la actuación, han ganado mayor reconocimiento por su compromiso con generar conciencia y fomentar cambios positivos en la sociedad. Uno de los logros más recientes del actor y escritor Cha In Pyo es la designación de su novela “Cuando algún día miremos la misma estrella” como libro de lectura obligatoria en la Universidad de Oxford en 2024.

Cha In Pyo nació en Seúl en 1967. Abandonó sus estudios universitarios en Corea en 1987 y se mudó con su madre a Estados Unidos, donde vivió durante seis años. Ese periodo fue especialmente difícil para él, y tuvo que luchar por cada centavo. A su regreso a Corea envió su currículum a unas 200 empresas, pero solo una respondió. A pesar de las dudas que lo rodeaban, su gran oportunidad llegó en 1993 cuando pasó la convocatoria abierta para ser actor en el canal de televisión MBC. Su primer papel como protagonista fue en el drama corto titulado “Viaje blanco” en 1994, pero fue la serie “El amor está en tu abrazo” la que lo catapultó a la fama y lo posicionó en el centro de la industria del entretenimiento. Tras cumplir con el servicio militar obligatorio, Cha In Pyo mantuvo su popularidad en otra exitosa serie titulada “La estrella en mi corazón”, donde compartió pantalla con Ahn Jae Wook. A lo largo de su carrera ha demostrado ser un actor versátil, interpretando una amplia gama de papeles que lo llevaron a recibir varios premios. Entre ellos figura el prestigioso Premio Baeksang de las Artes a Mejor Actor en la categoría de televisión en 2000 por su actuación en “El jefe de los mendigos”, y el Gran Premio a Mejor Actor del canal MBC por su interpretación en “En la casa de ella” en 2001.





ⓒ YONHAP News

Cha In Pyo y su esposa son muy conocidos por su labor filantrópica y sus actividades de voluntariado en favor de los más necesitados, pero el actor confesó que no siempre fue así. Una de las experiencias que lo llevó a cambiar fue un viaje de voluntariado a la India en 2006. Inicialmente no deseaba ir, pero su esposa lo convenció de hacerlo. Allí conoció a un niño con al que intentó animar, pero lo que experimentó fue totalmente diferente. Sintió como si fuera ese niño quien le diera la bienvenida, esperándolo y diciéndole que su vida estaba a punto de cambiar. Este encuentro lo marcó profundamente, y después hizo una pausa de dos años para dedicarse a actividades de voluntariado y también a la escritura. Desde entonces, ha escrito tres libros. El primero, “El pronóstico de hoy” en 2011; el segundo, “La caza de sirenas” en 2022; y su tercera obra, publicada originalmente en 2009 bajo el título “Adiós Colina”, que fue reeditada en 2021 como “Cuando algún día miremos la misma estrella”. Esta última se ha convertido en libro de texto en el programa de estudios coreanos de la prestigiosa Universidad de Oxford. La obra trata uno de los capítulos más dolorosos de la historia coreana: el tema de las “mujeres de confort”, jóvenes coreanas que fueron forzadas a la esclavitud sexual por el ejército japonés.

En una entrevista, el autor dijo que llegó a preguntarse qué podía hacer con toda la popularidad que había logrado, pues sabía que no era algo eterno ni algo que simplemente pudiera guardar en casa. Por eso decidió aportar su granito de arena al bienestar de todos, ahora que su nombre era reconocido. Para él, la literatura es una buena herramienta para cumplir ese propósito, pues permite recordar a cada persona su valía en este mundo, ya que a menudo, por el agitado ritmo de la vida diaria, olvidamos nuestro propio valor.