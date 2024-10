ITZY lanza el tráiler de su nuevo álbum “GOLD”

ⓒ JYP Entertainment

ITZY anticipa su regreso con el tráiler de su próximo mini álbum: “GOLD”.

Previamente, el 13 de septiembre, el grupo de chicas compartió su calendario de regreso y la lista de canciones en sus canales oficiales de redes sociales, aumentando las expectativas de sus fans por el inminente lanzamiento del nuevo trabajo. Además, el 30 de septiembre a la medianoche presentó un tráiler visualmente cautivador, que termina con una pantalla al revés mostrando la frase en inglés “Our world is still different (Nuestro mundo sigue siendo diferente)”, despertando la curiosidad de sus fans sobre el concepto del nuevo álbum.

Por primera vez desde su debut, ITZY lanzará dos temas principales: “GOLD” e “Imaginary Friend”. El álbum contiene un total de 11 canciones, incluidas “Bad Girls R Us”, “Supernatural”, “FIVE” o “VAY” (en colaboración con Changbin de Stray Kids).

El nuevo mini álbum de ITZY “GOLD” verá oficialmente la luz el 15 de octubre a las 6 pm, hora coreana. El día de comeback, ITZY hará una cuenta regresiva a las 5 pm para celebrar el lanzamiento del álbum, al que seguirá una reunión de fans el 2 de noviembre.