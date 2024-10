SEVENTEEN anuncia los temas de su nuevo álbum

ⓒ PLEDIS Entertainment

SEVENTEEN ha revelado la lista de canciones de su décimo segundo mini álbum “SPILL THE FEELS”.

Según anunció el grupo masculino de K-pop en sus redes sociales el día 3 a la medianoche, el nuevo disco contiene un total de seis canciones, incluido el tema principal “LOVE, MONEY, FAME (en colaboración con DJ Khaled)”. Además, presenta temas como “Eyes on you” o “1 TO 13”, y otros de subunidades como “Candy” (equipo vocal), “Rain” (equipo performance) y “Water” (equipo de hip-hop).

Woozi y Bumzu, productores de muchos de los éxitos de la banda, participaron en la composición de la letra y la melodía de gran parte de las seis canciones del nuevo álbum. Además, más de la mitad de los integrantes, S.Coups, Hoshi, Wonwoo, Mingyu, Vernon y Dino, participaron en la producción de las nuevas canciones, mostrando su evolución como artistas.

SEVENTEEN lanzará su duodécimo mini álbum 'SPILL THE FEELS' el 14 de octubre a las 6 pm. En la víspera de su regreso, el grupo dará comienzo a su gira mundial “SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR” en el estadio principal del Goyang Sports Complex los días 12 y 13, que continuará por algunas de las principales ciudades de Estados Unidos, Japón y otros países de Asia.