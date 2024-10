Con nombre propio: Yoon Yoon Soo

ⓒ The Korea Society

El presidente de Fila Holdings, Yoon Yoon Soo, fue galardonado con el Premio Van Fleet 2024 por su contribución al fortalecimiento de los lazos entre Corea del Sur y Estados Unidos. Este reconocimiento, que otorga la Sociedad de Corea cada año desde 1992, reconoce a personas y organizaciones que han trabajado para estrechar las relaciones entre ambos países. Entre los ganadores anteriores se encuentran el ex secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon; el ex presidente del Grupo Samsung, Lee Kun Hee; y la banda de K-pop BTS.

Yoon Yoon Soo nació en 1945 en Suwon, provincia de Gyeonggi. Empezó estudiando en el departamento de odontología de la Universidad Nacional de Seúl, pero motivado por el deseo de salvar vidas, tras la pérdida de sus padres a causa de enfermedades, decidió seguir su verdadero sueño: convertirse en médico. Sin embargo, tras tres intentos fallidos de ingresar a la facultad de medicina, decidió cambiar de rumbo e ingresó al departamento de Ciencias Políticas y Diplomacia de la Universidad Hankuk de Estudios Extranjeros. Tras graduarse, comenzó su carrera profesional en una empresa naviera en 1973, pero pronto se interesó en la industria de exportación. Luego trabajó para la cadena estadounidense de grandes almacenes J.C. Penney como distribuidor, en 1975, para después asumir el puesto de director de exportaciones en la empresa coreana de calzado Hwaseung, en 1981. Al hablar de Yoon Yoon Soo, es inevitable mencionar a Fila, una empresa fundada en Biella, Italia, en 1911, por los hermanos Fila. La relación del empresario coreano con esta icónica marca deportiva italiana comenzó en 1991, cuando asumió el control de la subsidiaria de Fila en Corea. No solo es responsable de introducir la marca en el mercado coreano, sino también de su éxito a nivel global cuando, en 2007, Fila pasó a sus manos. Fue una adquisición inusual, ya que la subsidiaria coreana adquirió todo el negocio global, transformándose en la sede mundial de la marca deportiva. Gracias a la visión de Yoon Yoon Soo, Fila logró reposicionarse y recuperar su popularidad, reintroduciendo modelos clásicos, como las zapatillas Disruptor. Además, impulsó la compra del grupo Acushnet, propietaria de reconocidas marcas de golf como Titleist y FootJoy, convirtiéndose en el accionista mayoritario de la empresa.





En una entrevista, Yoon Yoon Soo explicó que alcanzó su posición actual enfrentando cada reto con una actitud honesta y sin temor al fracaso, viendo en cada obstáculo una oportunidad para aprender. También subrayó la importancia de “pensar al revés” y la innovación, elementos clave en su éxito. Ciertamente, su vida no ha sido fácil, y su historia es un verdadero ejemplo de superación. Nacido en un pequeño pueblo rural, Yoon Yoon Soo perdió a sus padres a una edad temprana y enfrentó numerosos fracasos y dificultades. No obstante, con una voluntad inquebrantable y esfuerzo constante, logró convertirse en un empresario de gran prestigio. “No tengas miedo al fracaso ni a los desafíos”, enfatizó durante una charla en una universidad. No es de extrañar que el prestigioso empresario sea una de las figuras más destacadas cuando se habla de historias de retos y éxito en el país. Pasó de ser un empleado asalariado a liderar una gran empresa con ventas anuales que ascienden a miles de millones de dólares.