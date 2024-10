TWS regresa en noviembre con nuevo álbum

El grupo de chicos TWS lanzará un nuevo álbum en noviembre para cerrar con broche de oro el primer año desde su debut.

Pledis Entertainment, su agencia de representación, anunció el día 10 que la banda regresará en noviembre, pidiendo atención a su ampliado espectro musical en el nuevo trabajo. El nuevo álbum llega cinco meses después del lanzamiento del segundo mini álbum “SUMMER BEAT!”.

TWS emergió como estrella en ascenso a nivel mundial nada más debutar en enero con el tema “Plot Twist”. Además el tema principal del segundo álbum, “If I'm S, Can You Be My N?”, se convirtió en el primer tema de un grupo masculino de K-pop elegido como una de las diez mejores canciones de verano en TikTok-Corea.

Los dos primeros álbumes de TWS, ambos lanzados este año, alcanzaron medio millón de ventas. Es decir, las ventas acumuladas de álbumes del grupo superaron un millón de copias en su primer año de debut. Queda por ver si su nuevo disco logrará cautivar de nuevo a los melómanos nacionales e internacionales.