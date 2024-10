Con nombre propio: Han Kang

La popularidad de los contenidos culturales de Corea del Sur se ha expandido en todo el mundo, en gran medida gracias al K-pop, y con el tiempo también han ganado fama el cine y las series de televisión surcoreanas. Sin embargo, hasta la fecha la literatura coreana no había logrado un reconocimiento similar a nivel internacional, pero el 10 de octubre de 2024 se dio a conocer que la escritora Han Kang había ganado el Premio Nobel de Literatura.

La Academia Sueca explicó haber galardonado a la autora surcoreana “por su intensa prosa poética, que enfrenta traumas históricos y revela la fragilidad de la vida humana”. Así, Han Kang se convierte en la primera surcoreana y también en la primera mujer de Asia en ganar el premio literario más prestigioso del mundo. Previamente, solo el ahora difunto expresidente Kim Dae Jung obtuvo dicho galardón para Corea del Sur, al ganar el Premio Nobel de la Paz en el año 2000.

Han Kang nació en 1970 en la ciudad de Gwangju, en la provincia de Jeolla del Sur. Más tarde, se mudó a Seúl, donde asistió a la escuela secundaria femenina Pungmoon y estudió lengua y literatura coreana en la Universidad Yonsei. Su carrera literaria comenzó en 1993 cuando debutó como poeta al publicar cuatro poemas en la revista Literatura y Sociedad. Al año siguiente, en 1994, publicó su primera novela, “Ancla roja”, con la que ganó el Premio Literario de Primavera del Diario de Seúl. Un año después, en 1995, publicó su primera colección de cuentos, “Amor en Yeosu” y a partir de ahí su obra literaria no ha dejado de crecer. La escritora coreana ha escrito numerosas obras, pero la que le otorgó mayor reconocimiento internacional fue “La vegetariana”, al obtener el Premio Man Booker Internacional de Reino Unido en 2016. En sus obras más recientes, la autora explora la oscuridad y las heridas sin cicatrizar de la historia moderna del país, como “Actos humanos”, galardonada con el Premio Malaparte en Italia en 2017, y “No me despido”, que le valió el Premio Médicis en Francia en 2023.

Cabe destacar que Han Kang proviene de una familia literaria. Su padre, Han Seung Won, fue uno de los escritores nacionales más destacados de las décadas de los ochenta y noventa, y aún a día de hoy sigue escribiendo a sus 85 años de edad. Ambos ganaron el Premio Lee Sang, uno de los reconocimientos literarios más prestigiosos de Corea, convirtiéndose en el primer dúo padre-hija en recibirlo. Aunque empezó escribiendo poesía, Han Kang también ha explorado otros géneros, como la literatura infantil y la música, componiendo e interpretando incluso sus propias canciones.





La noticia del Nobel de Literatura tomó completamente por sorpresa incluso a la propia Han Kang, quien dijo sentirse tremendamente honrada y agradecida por el apoyo recibido. No obstante, decidió no ofrecer una rueda de prensa ni celebrar públicamente su premio, al no parecerle apropiado hacerlo en la coyuntura actual, cuando los conflictos entre Rusia y Ucrania, así como en Israel y Palestina, son tan intensos y tantas personas pierden la vida cada día.

El Nobel de Han Kang promete abrir una nueva era para la literatura coreana, permitiéndole hacerse un lugar en el mundo y ser más conocida, tanto entre lectores nacionales como internacionales. En 2023, cuando en “Con nombre propio” mencionamos que quizá algún día sus libros ocuparían las estanterías de hogares en muchos rincones del mundo, lo hacíamos con la esperanza de que su obra llegara a un público más amplio. Ahora, tras recibir el prestigioso Premio Nobel, podemos afirmar con seguridad que sus libros compartirán espacio con los de grandes escritores como Gabriela Mistral, Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa, entre otros.