Con nombre propio: Kim Jang Hoon

El cantante Kim Jang Hoon es famoso por sus icónicos saltos con patadas durante los conciertos y su desbordante energía en el escenario, pues ofrece espectáculos únicos que lo han convertido en uno de los artistas más dinámicos en vivo, y siempre logra hacer vibrar al público. A lo largo de su carrera ha cautivado con numerosos éxitos, pero lo que muchas personas recuerdan al escuchar su nombre es su generosidad, reflejada en las numerosas donaciones que ha realizado y sigue haciendo hasta el día de hoy.

Kim Jang Hoon nació en Seúl en 1963. En una entrevista compartió que su infancia estuvo marcada por muchas dificultades. Durante su etapa de escuela primaria pasó tres años hospitalizado por bronquitis y anemia, lo que le impidió ir al colegio y tener amigos. De hecho, recuerda su niñez como una etapa tan oscura que no tenía una sola foto donde saliera sonriendo. Halló refugio en la música y siempre que encontraba un momento o un lugar para cantar, lo aprovechaba. Sin embargo, admitió que al principio no era un buen cantante, pues su voz había sido afectada por los años de bronquitis, lo que dejó su garganta en malas condiciones. Pero a pesar de esas limitaciones, no se rindió y cantaba unas 10 horas al día en promedio. Con el tiempo, su voz comenzó a transformarse, y poco a poco fue tomando un color único, con un tono áspero y atractivo que más adelante sería su distintivo.





ⓒ FX Entertainment

Aunque debutó como cantante en 1991 con su primer álbum “Siempre con nosotros”, antes de alcanzar el éxito tuvo que atravesar un largo y oscuro túnel. No fue hasta 1998, con el lanzamiento de su cuarto álbum, que su nombre comenzó a brillar. Canciones como "Si tú fueses como yo" y "Mientras vives la vida" se convirtieron en grandes éxitos, catapultándolo a la fama. Asimismo, en reconocimiento a sus contribuciones sociales, el maestro de las actuaciones recibió la Medalla Dongbaek del Mérito Nacional en 2013, reafirmando su dedicación más allá de la música. No obstante, los altibajos en su carrera no cesaron. Sufrió accidentes durante sus conciertos, protagonizó actos inapropiados en distintos lugares y, además fue diagnosticado con nódulos en las cuerdas vocales, lo que afectó a sus interpretaciones.

Curiosamente, volvió a ganar popularidad en 2024 gracias a unos videos en YouTube que se hicieron virales, aunque no precisamente por la calidad de su voz, sino por todo lo contrario. Eran clips editados de sus presentaciones donde se le veía cantando algo desafinado, convirtiéndose en un meme que se burlaba de su forma de cantar. A pesar de las burlas, Kim Jang Hoon no se dejó afectar. En lugar de sentirse herido, dijo estar agradecido, ya que el incidente lo volvió a colocar en el foco de atención, especialmente entre un público más joven que no lo conocía.

A raíz del inesperado regreso de su éxito, fue invitado a una entrevista en un noticiero de televisión. Uno de los temas que más llamó la atención fue cuando la presentadora, sorprendida, destacó que el cantante había donado más de 20 mil millones de wones, unos 15 millones de dólares. Ante este comentario, respondió con humildad que se preguntaba a sí mismo si realmente eso era todo lo que podía hacer. Luego, añadió que su mayor objetivo era crear una fundación que pudiera garantizar que ningún niño del país pasase hambre. Aún así, mucha gente le pregunta por qué prefiere vivir haciendo donaciones sin siquiera tener su propia casa, pues vive de alquiler. Su respuesta es simple: lo hace porque le gusta.