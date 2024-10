ATEEZ regresa en noviembre con nuevo álbum

ⓒ KQ Entertainment

El grupo de chicos, ATEEZ, lanzará su undécimo mini álbum “Golden Hour: Part.2” el 15 de noviembre.

Se trata de su primer regreso en seis meses, tras su décimo mini álbum “Golden Hour: Part.1” lanzado en mayo. El día 25, la banda publicó en sus redes sociales el calendario de promoción del nuevo disco, incluyendo el lanzamiento de un póster con la lista de canciones, fotos del álbum y el video teaser, entre otros adelantos.

Con su álbum anterior, la banda llegó al puesto número 2 de la lista Billboard 200, lugar que mantuvieron por siete semanas consecutivas.

El pasado mes de agosto, ATEEZ completó con éxito su gira por América del Norte como parte de “TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER”, atrayendo a más de 200 mil seguidores. Entre enero y febrero del próximo año el grupo continuará su gira por Europa, incluida una presentación en el estadio La Défense Arena en París, con capacidad para unos 40.000 espectadores.