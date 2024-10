‘Letter To Myself’, el nuevo álbum de Taeyeon, llega en noviembre

ⓒ SM Entertainment

Taeyeon, del legendario grupo femenino de K-pop, Girls' Generation, lanzará el próximo 18 de noviembre su sexto mini álbum, que lleva por título “Letter To Myself”.

El lunes 28, la artista compartió en su canal oficial de YouTube un breve clip anticipando el próximo lanzamiento.

El álbum cuenta con seis canciones, incluido el tema principal “Letter To Myself”, y llega aproximadamente un año después de su último trabajo, “To. X”, que sigue cosechando grandes éxitos en las principales listas musicales locales.

Recientemente, Taeyeon captó la atención de los melómanos internacionales al colaborar con Sam Smith en un remix de su éxito “I’m Not The Only One”, para celebrar el décimo aniversario del cantante británico en la industria musical.

La preventa del nuevo álbum comenzó el lunes 28 de octubre, mientras el lanzamiento oficial tendrá lugar el día 18 del próximo mes.