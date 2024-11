Stray Kids vende más de un millón de álbumes en EEUU

ⓒ JYP Entertainment

Las ventas acumuladas de álbumes físicos y digitales de la banda masculina Stray Kids han superado el millón de copias en Estados Unidos en lo que va de año, según informó su agencia de representación, JYP Entertainment, el día 1 de noviembre.

Es la primera vez que un artista de K-pop alcanza un hito similar en 2024.

Concretamente, el noveno mini álbum de la banda titulado “ATE”, lanzado en julio de este año, vendió más de 500 mil copias hasta el 30 de septiembre, lo que lo convierte en el disco de K-pop más vendido en Estados Unidos en 2024.

En ventas en todos los géneros, el álbum de Stray Kids ocupa el cuarto lugar después de “The Tortured Poets Department” de Taylor Swift, de “Days Before Rodeo” de Travis Scott y de “Hit Me Hard and Soft” de Billie Eilish.

Previamente, la boyband alcanzó el número uno en Billboard 200 con “ATE”, logrando colocar cinco temas consecutivos en el primer lugar de la lista, desde el lanzamiento en 2022 de su sexto mini álbum “Oddinary”.

Stray Kids prosigue actualmente con su gira mundial “dominATE”, que comenzó en agosto. El grupo se presentará en Tokio los días 14, 16 y 17 de noviembre, en Manila el 23 de noviembre y en Macao los días 29 y 30 de noviembre.