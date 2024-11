Con nombre propio: Kim Soo Mi

ⓒ YONHAP News

La actriz veterana Kim Soo Mi, recordada por su papel como la madre Il Yong en la serie de televisión “Diario del campo” del canal MBC, falleció el 25 de octubre a los 75 años de edad. La serie, una de las más populares y largas de la televisión surcoreana, se emitió de 1980 a 2002 y consolidó a Kim Soo Mi como una figura entrañable de la pequeña pantalla surcoreana.

Kim Soo Mi nació en 1949 en Gunsan, en la provincia de Jeolla del Norte. Su debut televisivo se dio en 1970, al ser seleccionada en un casting abierto del canal MBC. Aunque en sus inicios fue reconocida por su belleza, su carrera tuvo un largo periodo de anonimato al no cumplir con el estándar de apariencia preferido por el público de la época. La reconocida actriz Kim Hye Ja, con quien compartió pantalla en “Diario del campo”, comentó que Kim Soo Mi era una actriz excepcional y que, de haber nacido en otro país, habría tenido la oportunidad de interpretar gran variedad de papeles. Sin embargo, en aquel entonces no había personajes que permitieran expresar todo lo que ella tenía para ofrecer. Y fue precisamente en esa serie de televisión donde Kim Soo Mi logró destacar al interpretar a una abuela rural malhablada, personaje que dejó una profunda huella en la audiencia y la lanzó a la fama. En una entrevista confesó que sentía haber vivido su vida al revés, al margen del orden cronológico. Cuando asumió ese papel tenía 31 años y, aunque lo disfrutó, sintió cierta injusticia al no haber disfrutado plenamente su juventud. Desde entonces, la actriz mantuvo una constante presencia tanto en la televisión como en el cine, así como en el escenario musical. Entre sus actuaciones más destacadas figuran la serie “Hola Franceska", la película “Gloria de la familia” y el musical “Mi madre”, entre otros éxitos. También recibió numerosos galardones, entre los que destaca el Gran Premio en los MBC Drama Awards de 1986, mientras que en la gran pantalla fue reconocida en los prestigiosos premios cinematográficos Dragón Azul en 2011.





ⓒ YONHAP News

Fuera del escenario, Kim Soo Mi era conocida por sus habilidades culinarias, llegando a compartir sus recetas en un programa de televisión que llevaba su nombre, “Las guarniciones de Soo Mi”. Incluso fuera de cámara, preparaba guarniciones de comida para sus compañeros actores y el equipo de producción. Pero no solo fue una buena actriz y cocinera, sino que su talento se extendió a otros ámbitos, pues también fue escritora y publicó ocho libros, empezando con “Cuando te veo quiero vivir”, lanzado en 1990. Pese a todo, la actriz no gozó de su mejor estado de salud en los meses previos a su fallecimiento, y en mayo de 2024, decidió suspender temporalmente sus actividades por un cuadro de agotamiento.

Tras darse a conocer la noticia de su repentina muerte, muchas personas expresaron sus condolencias a la familia, incluido el ministro de Cultura, Deporte y Turismo, Yu In Chon, quien coprotagonizó con ella la serie “Diario del campo”. Sobre ella comentó que, más que ser una actriz llamativa, fue una persona cálida y con un gran sentido del humor, que se acercaba a todos como si fuera uno más de la familia. También agradeció que hubiese dejado una mayor variedad de posibilidades a la siguiente generación de actores. Sus palabras reflejan el sentir de muchos, y sus recuerdos perdurarán en el corazón de quienes la conocieron, así como en el de todo el público que durante tantos años la acompañó en la televisión y el cine.