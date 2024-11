Amor en la gran ciudad (대도시의 사랑법)





La megápolis de Seúl no es para nada inclusiva para personas que no encajan en aquellas categorías clasificadas por la sociedad o los sistemas existentes como “normales”. Y en esta ciudad viven Jaehee y Heungsu. La primera es una mujer que desde el primer día de clase en la universidad se convierte en foco de atención por sus muy especiales atractivos, sin embargo poco después es atacada con los peores chismes dado su estilo de vida, que los demás tachan de “demasiado libre”. Heungsu, en cambio, es todo lo contrario de Jaehee. Pues dentro de él permanece desde mucho antes el miedo a que otros se enteren de su orientación sexual y por ende, sabe que lo mejor para no lastimarse es “quedarse en el armario”. Para ambos, el único rincón de Seúl donde pueden ser totalmente ellos mismos, sin ocultar o fingir nada, es Itaewon, un barrio multicultural donde hay todo tipo de personas y la diversidad es aceptada ampliamente. Es ahí donde se conocen, para pronto volverse mejores amigos y llegar a ser compañeros de piso. Así, siendo totalmente sinceros el uno con el otro y compartiendo todo, pasan los veinte, aunque grietas empiezan a producirse en su amistad que parecía tan sólida. Las grietas no aparecen a partir de acontecimientos desafortunados o grandes problemas. Se producen porque en un punto dado Jaehee y Heungsu se dan cuenta de que a medida que pasan los años, deben guardar distancia para ser aceptados como “normales” por la sociedad mientras llega el momento de tomar decisiones sociales para su futuro, por ejemplo relacionadas con el matrimonio y el trabajo.





Lo más destacable del film es el atractivo y sugenrete constraste creado por la directora Rhie Eon Hee entre el jovial brillo de las escenas que retratan a los dos personajes en sus veinte, y el denso mensaje que arrojan otras que exponen la aversión y violencia que ellos sufren, Jaehee por ser mujer y Heungsu por ser gay.





Superficialmente ‘Amor en la gran ciudad’ puede parecer la historia de unos personajes “fuera de lo común”. Pero siguiendo la trama, así como las miradas de los personajes, el espectador se percata de que la película habla de situaciones que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas: amores inmaduros, rechazo de los demás, amistades que nos parecían enternas sin embargo se pierden con el tiempo o ante las circunstancias de la vida, etc. Por supuesto, el ambiente queer de la cinta puede que no sea fácil de digerir para algunos espectadores y es posible que quienes comiencen a ver esta película esperando disfrutar de una comedia romántica al guiarse solo por el póster de la película, queden decepcionados.