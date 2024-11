The Killers (Los asesinos / 더 킬러스)





‘Los asesinos’ de Hemingway es una historia sobre unos asesinos que esperan en un restaurante a que llegue su objetivo. Es uno de los libros que mejor sintetiza las características literarias del autor con frases compactas y expresiones contenidas, y que sin narrar directamente lo que sucede a los personajes, estimula la imaginación del lector mediante diálogos y una detallada descripción de sus acciones. Dicha obra, un siglo después de su publicación, renace en una película ómnibus realizada por cuatro directores surcoreanos. En ‘Los asesinos’, la película, es interesante ver las diferentes personalidades y estilos de sus cuatro realizadores, pues cada cual crea un cortometraje con sus propias intepretaciones de la homónima historia de Hemingway. El corto que abre el filme fue dirigido por Kim Jong Gwan y se titula ‘Metamorfosis’. El segundo, ‘Los agentes’, es de la directora Roh Deok y el tercero, titulado ‘Todos le esperan’, fue realizado por Jang Hang Joon. Finalmente cierra la cinta ‘Cine mudo’ de Lee Myung Se.





‘The Killers’ es una joya en el actual mercado de cine surcoreano, donde apenas surgen nuevos experimentos cinematográficos. Pues aquí abunda la originalidad y brillan tanto la idiosincrasia como el chispeante sentido creativo de cada uno de los cuatro directores que integran el proyecto, mientras que el nexo de unión de los cuatro cortos es la actriz Shim Eun Gyeong, que actúa como protagonista en todos. Sin embargo, sería inexacto decir que la película no presenta defectos. De hecho hay varios puntos que dejan deseando algo más al espectador, máxime considerando el potencial y la capacidad directiva de los cuatro cineastas participantes. Por ejemplo, Kim Jong Gwan, si bien hizo el intento de agregar matices de un género específico a su obra difuminando la sensibilidad y perspicacia emocional comunes a todas sus películas anteriores, resulta reiterativo al usar una gramática cinematográfica un tanto estereotipada. Roh Deok presenta una vez más un agudo interés hacia la sociedad y el ser humano, como siempre suele hacer, no obstante en ‘The Killers’ no es lo suficientemente crítica. Jang Hang Joon, por su parte, aunque logra orquestar su corto de una manera estable, deja la impronta de haber preferido no arriesgarse y apostado por lo que mejor sabe hacer. Por último, el director Lee Myung Se, todo un veterano del cine coreano y famoso por su idiosincrático estilo marcado por la belleza de las imágenes y un cautivador toque abstracto, muestra una obra digna de esa reputación, aunque podría resultar demasiado compleja y hasta indigerible para algunos espectadores.