Con nombre propio: Lee Moon Sae

ⓒ KMOONfnd

En Corea del Sur, cada estación del año tiene sus propios artistas emblemáticos, y el otoño no sería el mismo sin la inconfundible voz de Lee Moon Sae. Reconocido como una leyenda viva de las baladas, su música ha formado parte de la vida de generaciones durante más de 40 años, pero es especialmente evocadora cuando el aire empieza a enfriarse y los paisajes se tiñen de tonos rojizos y dorados. Y no es de extrañar, pues entre sus canciones más queridas está “Cuando llegue el otoño”, un clásico que forma parte de las listas de reproducción de muchos coreanos, mientras disfrutan de la belleza que el clima otoñal trae consigo.

Lee Moon Sae nació en Seúl en 1959. Estudió ingeniería en la Universidad Myongji, donde comenzó su incursión en la música al unirse a una banda. Fue allí donde dio sus primeros pasos como artista y, lo que inicialmente empezó como una forma de ganar dinero para sus estudios, terminó convirtiéndose en una vocación de por vida. Debutó en el mundo del entretenimiento en 1978, no como cantante sino como presentador del programa de radio “Seventeen”, de CBS. Más tarde, en 1983, se estrenó como cantante con el álbum “Soy una persona feliz”, aunque en ese momento no logró captar la atención del público. Sin embargo, como dice el dicho, “a la tercera va la vencida”, y fue su tercer disco el que finalmente lo llevó a la fama. Ese trabajo marcó el inicio de una colaboración clave con el compositor Lee Young Hoon, quien se convirtió en artífice de muchos de los éxitos de Lee Moon Sae, como “Canción de amor de Gwanghwamun”, “Viejo amor” y “Todavía no lo sé”, temas que se consolidaron como clásicos de la música popular coreana de los años 80 y 90. En ese periodo no solo fue conocido como el “emperador de las baladas”, sino también como el “presidente de la noche” y el “ministro de cultura de la noche”. Estos apodos reflejaban su enorme popularidad como conductor de radio en el famoso programa “Noche estrellada”, que se emitió entre 1985 y 1996, convirtiéndolo en una de las voces más queridas y escuchadas por los oyentes del país. También es importante mencionar que cuenta con una larga colección de premios y títulos. El más reciente data de 2024, cuando recibió la Orden del Mérito Cultural Okgwan en los Premios de Cultura y Artes Populares de Corea.





ⓒ KMOONfnd

La influencia de Lee Moon Sae trasciende generaciones. Su música y su cálida voz no solo han acompañado a muchas personas a lo largo de los años, sino que también han inspirado a artistas más jóvenes. Grandes nombres como Big Bang, IU y Lim Young Woong han reinterpretado sus canciones, manteniendo vivo su legado en el panorama musical actual. Para alegría de muchos, volvió a la radio en 2024 con un programa que lleva su nombre: “Hola, soy Lee Moon Sae”. La emoción ese año fue doble, pues también presentó las primeras canciones de su álbum número 17, que planea completar a finales de 2025, lanzando los temas del disco de forma gradual.

Mientras que algunos artistas consideran que es mejor retirarse en la cima de su carrera, cuando todavía reciben aplausos y gozan de popularidad, Lee Moon Sae mantiene una perspectiva diferente. Para él, los músicos no deberían alejarse del público en su mejor momento, sino seguir cantando para ganarse esos aplausos. Sus palabras dejan claro que esta leyenda de la música coreana seguirá brillando en los escenarios. El único problema, como era de esperar, es que las entradas para sus conciertos se agotan en cuestión de minutos.