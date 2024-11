Dirty Money (더러운 돈에 손대지 마라, Dinero sucio)





‘Dirty Money’ narra la historia de dos policías corruptos que deciden involucrarse en un crimen que les promete mucho dinero y una vida mejor. Sin embargo, tras caer en la tentación del “dinero sucio”, se ven envueltos en una serie de sucesos imprevistos.





La premisa de la que parte la película ‘Dirty Money’ es interesante. Unos policías que en vez de perseguir delincuentes son perseguidos mientras investigan un crimen que ellos mismos cometieron. Pero al contrario de lo mucho que prometía tan ingeniosa premisa, el desarrollo de la trama a partir de ahí no es nada novedoso. Es más, es totalmente predecible al igual que su título demasiado directo, ‘Dirty Money’ (o Dinero sucio), aparte de estar repleto de clichés. Lo peor es la edición tan poco cuidada, factor por el que la cinta no fluye y se corta la respiración del espectador, algo que hasta cierto punto resulta demasiado. Por todo ello, la obra parece una producción desfasada y no acorde a los gustos del público actual. Está claro que fracasa en superar el salto de tiempo entre cuando terminó de filmarse hace cinco años y su demorado estreno, después del largo tiempo que estuvo en el armario.





Otro punto a criticar es la evolución de las emociones y del estado psicológico de los personajes, que resulta muy poco convincente. La situación en la que están es más que predecible y las razones de sus decisiones poco claras. Esto hace que el espectador pierda interés, además de carcomer el impacto, tanto de los giros narrativos como la revelación que llega hacia el desenlace.