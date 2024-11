Hear Me: Our Summer (청설, Escúchame: Nuestro verano)





Si se pudiera visualizar el adjetivo “refrescante” la imagen sería exactamente la de esta película, una obra amorosa, juvenil en todo el sentido de esta palabra. Se trata de ‘Hear Me: Our Summer’ del director Jo Seon Ho, una historia sobre dos hermanas sordomudas, Yeoreum y Gaeul, que tienen la misma aspiración en la vida: lograr que Gaeul, la menor, llegue a competir como nadadora en los Juegos Olímpicos, objetivo para el que Gaeul entrena todos los días, mientras que Yeoreum, la mayor, hace todo lo posible por apoyarla. Sin embargo, un verano, en sus vidas empiezan a soplar aires nuevos desde la llegada de Yongjun.





‘Hear Me: Our Summer’ es un remake de la película taiwanesa homónima. En el núcleo de la trama están Yongjun que no vacila en el amor, Yeoreum que lentamente se impregna de él y Gaeul, quien apoya a ambos para que lleguen a corresponderse. La película entera es un retrato de juventud y todo lo que implica, desde la desorientación y la incertidumbre, hasta la ilusión y las expectativas ante el porvenir. En el film brilla la actitud de cada personaje, al tomar con sus propias manos las riendas de su vida. Y en ningún momento la película se apresura a definir qué es lo que sienten o sus percepciones del entorno que les rodea, en una perfecta sincronía con el lento ritmo al que cambian y evolucionan las relaciones entre los personajes, siempre dejando claro el principal mensaje que intenta transmitir: la discapacidad no puede ser un impedimento para el amor.





Quienes convierten el film en un ideal retrato de la juventud, de ese amor inocente que uno vive cuando apenas empieza a salir al mundo y de los errores que uno suele cometer por el miedo interior son los protagonistas. Sobre todo Hong Kyung en el papel de Yongjun, que muestra una cara totalmente distinta a la que tuvo en series como ‘D.P.’ o en la película ‘Troll Factory’. Pues aquí es la personificación misma de la ternura y la sinceridad. Es hasta las pestañas Yongjun, que está en una montaña rusa de emociones al enamorarse a primera vista de una chica, sentirse feliz al imaginar pasar tiempo con ella y sufrir por su rechazo.