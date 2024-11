Ailee anuncia su matrimonio con un exactor

La cantante Ailee se casará con Choi Si Hoon, empresario y exactor, conocido por su aparición en la primera temporada de la serie “Single’s Inferno” de Netflix.

Ambos se conocieron por un amigo en común y llevan un año saliendo. Según A2Z Entertainment, la agencia de Ailee, se comprometieron en mayo tras desarrollar un vínculo profundo basado en el amor y la confianza.

Ailee debutó en 2012 y desde entonces ha lanzado numerosas canciones de éxito como "I will show you" y "I will go to you like the first snow", estableciéndose como una de las vocalistas líderes del mercado musical de Corea por su poderosa voz.

Por su parte, Choi comenzó su carrera en la radio en 2017 con el programa de variedades web "Mapsi Oppa", y pasó a la actuación en 2019 con el drama web "I started following romance". Saltó a la fama después de aparecer en la primera temporada de "Single's Inferno" en Netflix en 2021, donde fue presentado como actor y empresario de ropa. Actualmente, dirige un restaurante en Seúl.