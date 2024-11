Soobin de TXT suspende su actividad por problemas de salud

Soobin, miembro del grupo TOMORROW X TOGETHER (TXT), ha anunciado que tomará un descanso por razones de salud.

BigHit Music, la agencia del grupo, anunció que el artista se retirará temporalmente de las actividades grupales después de que los médicos le recomendaran descansar. También explicó que, pese a que Soobin deseaba continuar con las actividades grupales, la compañía consideró que debía enfocarse en su salud.

Así, Soobin no intervendrá en las próximas presentaciones de TXT, incluidas las actuaciones en los eventos de fin de año, como los Premios MAMA.

TXT lanzó el 4 de noviembre su séptimo mini álbum, "The Star Chapter: Sanctuary", y desde entonces ha venido promocionando el tema principal, "Over The Moon". El álbum aterrizó en las listas musicales mundiales, ocupando el segundo lugar en Billboard 200 y el número 14º en la lista de descargas de álbumes en Reino Unido.