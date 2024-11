Jimin y Jungkook de BTS nominados a los BBMAs

Jimin y Jungkook, integrantes del archipopular grupo BTS, han sido nominados a los Billboard Music Awards 2024, que se celebrarán el próximo 12 de diciembre.

Según el listado de finalistas anunciado el lunes 25, ambos compiten en las categorías de Mejor Artista Global de K-pop y Mejor Canción Global de K-pop.

La canción de Jimin "Who", de su segundo álbum en solitario "Muse", ha sido nominada a Mejor Canción Global de K-pop.

Por su parte, los sencillos de Jungkook "3D" y "Standing Next to You", del álbum "Golden", compiten en la misma categoría, y "Standing Next to You" también recibió una nominación a Canción Más Vendida. Además, el álbum "Golden" está nominado a Mejor Álbum de K-pop, mientras que Jungkook logró incluir su nombre en la lista de candidatos para la categoría de Mejor Artista de Ventas de Canciones, convirtiéndose en el primer solista de K-pop en lograr dicho hito.

Actualmente, tanto Jimin como Jungkook cumplen el servicio militar obligatorio y prevén licenciarse en junio de 2025.