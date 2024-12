Kyuhyun celebra 10 años como solista con nuevo álbum

El primer álbum regular como solista de Kyuhyun, titulado "Colors", debutó en el top 10 de la lista Top Albums de iTunes en 12 regiones alrededor del mundo, incluidos Hong Kong, Malasia, México, Paraguay, Singapur y Taiwán nada más ver la luz el miércoles 27.

Kyuhyun, integrante de la veterana banda masculina Super Junior, reconocido solista de baladas, actor de musicales y presentador, combina todas esas facetas en "Colors", álbum que celebra el décimo aniversario de su debut en solitario.

El disco incluye 10 temas que abarcan gran variedad de géneros, entre los que destaca el tema principal "Unending Days", una balada sentimental típica de su estilo, "Bring It On", su primera incursión en el dance-pop como solista, y "Nights Without You", una pieza dramática con tintes de musical.

Para conmemorar su décimo aniversario, Kyuhyun iniciará una gira asiática que abarcará desde diciembre de este año hasta mayo de 2025. También asumirá el papel de protagonista masculino en el musical "The Man Who Laughs", que empezará en enero.