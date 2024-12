(G)I-DLE disipa rumores de posible disolución

La banda femenina (G)I-DLE ha confirmado que renovará los contratos de todas sus integrantes.

El anuncio llegó por sorpresa durante la ceremonia de 2024 Melon Music Awards (MMA 2024), que tuvo lugar el 30 de noviembre en Incheon. Al subir al escenario para recibir el premio "Disco del Año", el grupo aprovechó para compartir la noticia con sus seguidores.

Su líder, Jeon So Yeon, explicó que pese a los rumores sobre una posible disolución del grupo tras vencer sus contratos, las cinco integrantes decidieron renovar con Cube Entertainment.

Previamente, So Yeon generó polémica durante la presentación en solitario del concierto de (G)I-DLE en agosto, al interpretar un rap con frases como "el contrato termina en noviembre" o "nadie puede detenerme". Eso generó especulaciones sobre su futuro en la agencia pues su contrato, firmado en noviembre de 2017 tras su debut como solista, vencía antes que el de las otras integrantes, que debutaron como grupo en mayo de 2018.

Eso disparó los rumores de que So Yeon no renovaría su contrato con Cube Entertainment. Como líder del grupo y figura clave en la producción de sus álbumes, su decisión despertó gran interés entre los fans y la industria. En octubre, un artículo incluso afirmaba que So Yeon no renovaría, aunque Cube Entertainment desmintió la información, indicando que estaban en negociaciones. Sin embargo, no hicieron ningún anuncio oficial hasta finales de noviembre.

Pero el grupo disipó todas las dudas al confirmar en los MMA 2024 la renovación de los contratos de todas sus integrantes, dando tranquilidad a sus seguidores y asegurando la continuidad de (G)I-DLE en la escena musical.