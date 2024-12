Con nombre propio: Kim Go Eun

ⓒ YONHAP News

El 29 de noviembre de 2024 tuvo lugar la ceremonia de los Premios Cinematográficos Dragón Azul en el KBS Hall de Yeouido, Seúl. Este prestigioso evento, creado en 1963, es uno de los tres galardones más importantes del cine surcoreano, junto con los Premios Grand Bell y los Premios de Artes Baeksang. En dicha ocasión, Kim Go Eun logró la estatuilla a la Mejor Actriz gracias a su sobresaliente interpretación en la película “Exhuma”, consolidando así otro hito significativo en su carrera artística.

Esta actriz surcoreana nació en Seúl en 1991, pero a los 3 años su familia se mudó a China, donde vivió durante 10 años. Aunque pasó allí su infancia, admite que no se defiende bien con el chino, pues ha olvidado muchas palabras y suele titubear al hablarlo. En sus inicios, la idea de dedicarse a la actuación no estaba entre sus planes, pero se interesó por crear una carrera relacionada con el cine o la televisión, especialmente en el ámbito de la producción. Quizá porque desde niña tenía muchos DVDs en casa, pues a su padre le gustaban mucho las películas y solía compartirlas con ella. Al no saber qué opciones había, decidió explorar y optó por estudiar en la Escuela Secundaria de Artes de Kaywon. Durante esa etapa, su maestro le sugirió probar con la actuación. Al subir al escenario, sintió como si volara, y en ese momento descubrió lo feliz que le hacía actuar, experimentando el encanto y la emoción de ese arte. Posteriormente, en 2010, ingresó al departamento de actuación de la Universidad Nacional de Artes de Corea. Kim Go Eun debutó en abril de 2012 con la película “Eungyo”, que fue aclamada por la crítica y marcó el inicio de una prometedora carrera. Ese año fue especialmente significativo, pues ganó el premio a Mejor Actriz Revelación en los principales premios cinematográficos del país. En los años siguientes, protagonizó varias películas como “Monstruo” y “Chinatown”, pero fue en 2016 cuando saltó al estrellato gracias a su papel en la exitosa serie de televisión “El Guardián: El Dios Solitario y Grande”. La serie logró un índice de audiencia del 20,5%, consolidándose como una de las más vistas y populares de ese año.





Además de su talento para la actuación, Kim Go Eun ha demostrado ser una excelente cantante, mostrando sus habilidades vocales en varias ocasiones en televisión. No sorprende pues que formara parte del elenco de la película musical “Héroe” estrenada en 2022, donde deslumbró tanto con su actuación como con su canto. El 2024 fue también un año destacado para la joven actriz, por su interpretación de una chamana en la película de terror y misterio “Exhuma”. Kim Go Eun ganó tanto los Premios Cinematográfico Dragón Azul como los Premios de Arte Baeksang a Mejor Actriz del Año, ambos por decisión unánime del jurado. Su interpretación fue elogiada tanto por la crítica como por el público, e incluso algunos chamanes profesionales destacaron el nivel de detalle y autenticidad de su actuación. Por su parte, el director de la película, Jang Jae Hyun, también fue galardonado y, en su discurso de aceptación del premio, expresó su gratitud hacia todo el elenco. Destacó especialmente a Kim Go Eun, afirmando que sentía respeto por ella y que estaba feliz de que fuera una actriz coreana. Sus palabras reflejaron su orgullo por contar con una artista tan brillante en el país, un sentimiento que seguramente comparten muchas personas.