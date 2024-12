2NE1 celebra su 15º aniversario con un LP de edición limitada

El legendario grupo femenino 2NE1 ha lanzado un LP de edición limitada para conmemorar el 15º aniversario de su debut.

El álbum, titulado “15th Anniversary Best LP”, incluye algunas de las canciones más icónicas del grupo, como su tema debut "Fire", junto con éxitos como "I Don't Care", "Can't Nobody", "Go Away", "Slow", "I Am The Best", "Ugly", "Lonely" y "Missing You". El disco cierra con una versión en vivo de "Come Back Home", grabada durante su reciente concierto con entradas agotadas en Seúl.

Los pedidos anticipados están disponibles en tiendas de música como YG Select y Ktown4u hasta el 31 de diciembre. Este lanzamiento tendrá una producción limitada basada en la cantidad de pedidos realizados, y cada copia estará identificada con una etiqueta holográfica. Se espera que los envíos comiencen a finales de marzo de 2025.

El LP también incluirá artículos coleccionables, como pósteres con letras, tarjetas fotográficas y mensajes escritos a mano por las integrantes, quienes expresan su agradecimiento a los fanáticos que las han apoyado durante los últimos 15 años.

Mientras tanto, 2NE1 sigue recorriendo Asia con su gira “Welcome Back”. Con conciertos con entradas agotadas en la mayoría de las ciudades, el grupo ya se ha presentado en Manila, Yakarta, Kobe y Tokio, y próximamente visitará Singapur, Bangkok, Kuala Lumpur, Taipéi, Ciudad Ho Chi Minh y Macao.