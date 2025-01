One Win (1승, Una victoria)





‘Una victoria’ comienza prometedor, presentando una historia -por lo visto- muy poco convencional. Sin embargo, pronto la trama se convierte en algo predecible y se llena de clichés, aquellos típicos de una película que mezcla deporte, historia de superación y comedia.





Aquí Song Kang Ho, siempre digno de ver, disfruta de un abundante tiempo en pantalla como Kim Wujin, un exjugador de vóleibol de mediana edad que está casi en la ruina tanto profesionalmente como en el plano personal, no obstante obtiene una segunda oportunidad en la vida al recibir la propuesta de trabajar como entrenador de Pink Storm, el peor equipo de la liga de vóleibol de mujeres. Un club que está al borde de ser disuelto, pues a duras penas se mantiene gracias a su nuevo dueño: un hombre excéntrico fascinado por historias de superación de deportistas que ha visto en el cine y la televisión, a tal punto de proclamar que dará a los integrantes del equipo 2.000 millones de wones si logran aunque sea una sola victoria. Así, la atención del círculo voleibolista y también de los fans de este deporte se centra en Pink Storm, aunque el equipo no consigue ganar ni una vez entre que va acumulando derrota tras derrota. El cambio llega paulatinamente al aumentar las ganas de saborear la victoria y los arrepentimientos por no haber hecho el máximo esfuerzo en cada partido, no solo en el entrenador Wujin, sino también en las jugadoras.





En cómo desarrolla la narrativa, ‘Una victoria’ del director Shin Yeon Shick se parece mucho a ‘Rocky’ de John G. Avildsen de 1976 y pasado el primer tercio, es fácil de predecir qué ocurrirá después. Tanto es así que en el minuto nocenta, cuando Pink Storm comienza su último partido de la temporada contra el club Black Queens, el mejor equipo de la liga con el que tiene una compleja relación de rivalidad, el espectador ya sabe que solo habrá un resultado posible. Pues a esa altura, ‘Una victoria’ ha pasado de ser una broma a algo mucho más cercano a las películas convencionales sobre deportes y deportistas. Lo malo es que en las escenas se percibe un cierto conformismo por parte de su realizador, el director Shin Yeon Shick, que parece haberse contentado con hacer las cosas por inercia, confiando mayormente en el talento y la actuación de Song Kang Ho. Pero algo peor es la manera cómo la película retrata a las jugadoras de Pink Storm al caracterizarlas como hiperemocionales, inmaduras y propensas a peleas estridentes, pese a presentarlas como atletas profesionales. Claramente quien escribió el guion no es una persona imaginativa y menos tendrá un concepto correcto o actualizado de género.