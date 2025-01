¿Qué hubo en la pantalla grande y chica de Corea en 2024?

Las consecuencias de la pandemia persisten en los cines





Las consecuencias de la pandemia no se disiparon en el ámbito cinematográfico sin un repunte notable en la taquilla. Es más, gran parte de las películas estrenadas el presente año -sobre todo entre enero y junio- fracasaron comercialmente al no superar el punto de equilibrio, es decir el nivel de ventas en el que los ingresos igualan a los costos invertidos. Así, no hubo un aumento suficiente en la afluencia a los cines como para programar el lanzamiento de producciones cuyo estreno había sido pospuesto por la pandemia, y mucho menos de obras nuevas.





Dos mega éxitos en mitad de fracasos taquilleros









Pese al entorno desfavorable, sin embargo, hubo dos películas que destacaron por su enorme éxito taquillero.

Una de esas obras es ‘The Roundup: Castigo (범죄도시4)’, la cuarta entrega de la franquicia de acción más exitosa y popular del cine coreano sobre la lucha contra el mal que despliega el icónico personaje del detective Ma Seok Do, encarnado por el actor Ma Dong Seok, también conocido como Don Lee. Esta cinta llegó a la cartelera en abril de 2024 y reunió a cerca de 11,5 millones de espectadores.









La segunda obra es ‘Exhuma (파묘)’ que atrajo a más de 11,9 millones de personas, un volumen de público sorprendente máxime tratándose de una película de terror sobre un tema muy específico: el chamanismo coreano y la creencia que muchos coreanos tienen de que el lugar y la condición de las tumbas de los ancestros, así como los cambios que pudieran ocurrir a ellas, influyen en la vida y fortuna de los descendientes.





Éxitos sorpresa entre sucesivos fracasos de producciones ampliamente esperadas









Otro punto llamativo en la taquilla surcoreana fue el fracaso comercial de obras que desde su etapa de preproducción habían acaparado la atención, ya fuera por contar con un director estrella o con un elenco colmado de actores famosos. Los ejemplos más claros fueron la segunda parte de ‘Alienoid (외계+인 2부)’ del director Choi Dong Hoon, ‘Dog Days (도그 데이즈)’ en la que actuó Youn Yuh Jung (la primer actriz surcoreana en obtener un Óscar) y ‘Wonderland (원더랜드)’ cuyo reparto incluyó a algunos de los actores y actrices mejor valorados y populares de Corea, como Suzy, Park Bo Geom, Jeong Yu Mi, Choi Woo Sik y la actriz china Tang Wei. Pero paralelamente a ello, hubo éxitos inesperados de producciones “medianas” con presupuestos limitados y elencos modestos, como ‘Escape (탈주)’, ‘Handsome Guys (핸섬가이즈)’ o ‘Pilot (파일럿)’ que fueron ovacionadas por el público y reunieron un importante número de espectadores.





Luces y sombras en la televisión surcoreana









En 2024 en la televisión surcoreana, al igual que en el ámbito cinematográfico, hubo luces y sombras.

Las sombras fueron los fracasos sucesivos de producciones originales de plataformas de streaming con cobertura mundial, como Netflix y Disney Plus. Algunas de ellos fueron son ‘La paradoja del asesino (살인자 O 난감)’ y ‘Nugget de pollo (닭강정)’, de Netflix, y ‘Tío Samsik (삼식이 삼촌)’, de Disney Plus, que pese a contar con el protagonismo de Song Gang Ho -premiado en Cannes y protagonista de la ganadora del Óscar ‘Parasite’- logró un resultado poco satisfactorio en cuanto a visualizaciones.

En cambio, las luces fueron las producciones realizadas por canales de televisión o plataformas de streaming de Corea, siendo las más exitosas y que más sensación causaron ‘Lovely Runners (선재 업고 튀어)’, ‘La reina de las lágrimas (눈물의 여왕)’ y ‘Cásate con mi esposo (내 남편과 결혼해줘)’. La coincidencia es que estas tres series, que además fueron elegidas por varios medios extranjeros como los mejores k-dramas de 2024, fueron producidas por el mismo canal de cable, tvN, que por cierto en el segundo semestre agregó una cuarta en su lista de superéxitos.









Se trató de ‘Jeongnyeon: Nace una estrella (정년이)’, una producción que fue aclamada tanto por el público como por la crítica, por ser la mejor readaptación de una obra de webtoon de los últimos años y también por rescatar una parte olvidada e ignorada del arte escénico de Corea: el gukgeuk o teatro musical femenino que floreció en los cincuenta, sin embargo fue enterrado en las décadas posteriores en un ambiente machista y discriminatorio.