Las industrias de música y cine cancelan actividades por tragedia aérea

Tras el trágico accidente aéreo del día 29 en el Aeropuerto Internacional de Muan, que dejó 179 fallecidos, numerosos artistas de K-pop han expresado su pésame en redes sociales, mientras las industrias del cine y la música han cancelado eventos programados, incluidos conciertos.

G-Dragon compartió una imagen en blanco y negro del logotipo de margarita de su marca como muestra de su pesar. Choi Si Won, de Super Junior, publicó un crisantemo blanco sobre un fondo negro junto con un mensaje de consuelo para las familias afectadas.

La industria musical ha suspendido conciertos y dedicado momentos de silencio en señal de duelo. Kim Jang Hoon canceló su concierto de fin de año en Suncheon, mientras que Sung Si Kyung invitó a su audiencia a guardar un minuto de reflexión durante su presentación.

Grupos de K-pop también han aplazado actividades promocionales. La banda femenina IVE pospuso el lanzamiento de contenido de su próximo miniálbum “IVE EMPATHY”, previsto para febrero, y BSS, subunidad de Seventeen, retrasó la publicación de fotos de su sencillo “Telepathy”.

Las cadenas de televisión han suspendido programas de entretenimiento y ceremonias de entrega de premios de fin de año, dando prioridad a noticias especiales. En la industria cinematográfica, se han detenido promociones, como la cancelación de la rueda de prensa de la película “Secreto: melodía no contada”, protagonizada por Do Kyung Soo -D.O. de EXO- y Won Jin Ah, que iba a realizarse el día 30.