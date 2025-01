Con nombre propio: Lee Byung Hun

ⓒ YONHAP News

Con una trayectoria de más de tres décadas en el cine y la televisión, el actor Lee Byung Hun destaca como uno de los grandes talentos de la industria. Es también uno de los primeros actores coreanos en abrir puertas en Hollywood, y cerrando el 2024, sumó otro éxito a su carrera al interpretar al enigmático Front Man y el jugador número 1 en la popular serie “El Juego del Calamar”.

Lee Byung Hun nació en Gwangju, en la provincia de Gyeonggi, en 1970. Curiosamente, nunca había considerado dedicarse a la actuación. Dicen que el futuro siempre nos guarda sorpresas, y eso fue precisamente lo que le ocurrió. Estaba estudiando filología francesa en la Universidad Hanyang, pero en su primer año hizo una pausa para cumplir con el servicio militar. Mientras esperaba la notificación de reclutamiento, descansaba en casa cuando una amiga de su madre apareció con un formulario para una audición abierta en KBS. Ya antes le había sugerido varias veces probar suerte como actor, pero la idea no le atraía en absoluto, pues no le gustaba hablar en público y solía ponerse muy nervioso. Recuerda que su madre lo regañó en ese momento, diciéndole que no estaba haciendo nada en casa y que debía probar experiencias nuevas. “¿Quién va a pensar que puedes ser actor?”, le dijo su madre, restándole importancia y animándolo a intentarlo. Quizás fue el destino o la suerte del principiante, pero terminó superando la audición de KBS. Su primer trabajo fue en la serie de televisión “La flor del viento no marchita” en 1991, pero fue la telenovela juvenil “Mañana es amor” la que realmente le dio la fama. Aunque continuó destacándose en series durante los años 90, sumando éxito tras éxito, sus primeros intentos en el cine no tuvieron una buena acogida. Esto hizo que pensara que no podría triunfar en la gran pantalla. Sin embargo, su suerte cambió en 1999 con la película “El armonio de mi memoria”, y a partir de ahí, empezaron a llegar también grandes éxitos de taquilla, como “Área común de seguridad” y “El bueno, el malo y el raro”.





Cabe destacar que es uno de los artistas al frente del impulso de la ola coreana en el mundo, ganando gran popularidad sobre todo en Asia. No solo se distingue por su buena apariencia y excepcional habilidad para sumergirse por completo en sus personajes, sino también por su cautivadora y profunda voz. En Estados Unidos, su nombre comenzó a resonar tras interpretar a uno de los personajes principales en “G.I. Joe: El origen de Cobra” y su secuela, así como en “Red 2” y en “Terminator Génesis”.

En una entrevista realizada a principios de 2025, el reconocido actor reflexionó sobre su trayectoria internacional. Aunque en el pasado fue considerado una estrella mundial, confesó que nunca llegó a sentirse plenamente en ese lugar. No obstante, con el estreno de la segunda temporada de la exitosa serie “El juego del calamar”, admitió haber sentido un mayor interés y afecto por parte del público internacional, algo que no había experimentado con tanta intensidad, ni siquiera tras participar en varias superproducciones de Hollywood. Si bien fuera del país es principalmente reconocido por sus papeles en películas de acción, este renovado interés podría motivar al público internacional a explorar su extensa filmografía, en la que brillan obras con historias cautivadoras, personajes inolvidables y escenas que invitan a reír, llorar y reflexionar.