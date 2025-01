CON NOMBRE PROPIO: Kim Ae Ran

ⓒ YONHAP News

La literatura surcoreana está viviendo un momento de esplendor tras el histórico triunfo de Han Kang, quien recibió el Premio Nobel de Literatura en 2024. Este reconocimiento ha desatado un interés global por las obras de autores coreanos, abriendo puertas a escritores menos conocidos fuera de su país. Entre ellos destaca Kim Ae Ran, cuyas obras suelen figurar entre los libros más vendidos a nivel nacional, ya que ha conquistado el cariño de los lectores con su estilo literario delicado y profunda comprensión de los temas que aborda.

Kim Ae Ran nació en 1980, en Incheon, pero pasó su infancia en Seosan, una ciudad de la provincia de Chungcheong del Sur. Se graduó del Departamento de Dramaturgia de la Universidad Nacional de Artes de Corea. Su trayectoria literaria comenzó en 2002, cuando ganó la edición inaugural del Premio Literario Universitario Daesan con su novela corta “No se permite tocar esta casa”, un reconocimiento que marcó el inicio de una carrera exitosa. Desde entonces, ha seguido cautivando a su audiencia con una variedad de obras, que van desde colecciones de cuentos hasta novelas largas, entre los que destacan “Corre, papá, corre”, “Mi vida brillante”, “Afuera es verano” y “Un buen nombre para olvidar”, entre otros. Asimismo, varias de sus obras han sido traducidas y publicadas en alrededor de 17 países, además de ser adaptadas a diferentes formatos artísticos, como películas, obras de teatro, espectáculos de canto tradicional y danza. La última novela de Kim Ae Ran, “Una mentira entre verdades”, publicada en 2024, no solo ha cautivado a miles de lectores, sino que también ha recibido el respaldo de sus colegas escritores. La obra fue reconocida como "Novela del Año por 50 Novelistas" por la Librería Kyobo, siendo la más recomendada por destacados autores en tal año. Anteriormente, en 2017, ya había obtenido este mismo reconocimiento con su obra “Afuera es verano”, consolidándose en la actualidad como una de las voces más importantes de la literatura coreana, que cuenta con el aprecio de los lectores y escritores por igual. Cabe resaltar que varias de sus obras han sido galardonadas con prestigiosos premios, entre ellos el Premio Literario Hankook Ilbo y el Premio Literario Yi Sang. Además, su éxito ha cruzado fronteras, siendo galardonada en Francia por “Afuera es verano”. Hoy en día, se ha ganado la reputación de ser una autora cuyas obras nunca decepcionan a sus lectores.





ⓒ YONHAP News

La novelista Kim Ae Ran es una escritora innata. Basta con leer unas páginas de sus obras para apreciar su talento, evidente en la elección de sus palabras y el ritmo único de sus letras. Al igual que legendarios artistas, su trabajo desprende destellos de talento natural. No obstante, la autora coreana enfatiza que la escritura no es fruto exclusivo del talento, sino el resultado de un esfuerzo arduo y constante. Para ella, escribir es un proceso tedioso que exige repetición tras repetición. Afirma que la inspiración puede aportar belleza, ritmo o una expresión elegante, pero no es algo que sucede con frecuencia y, en la mayoría de los casos, es el fruto de un trabajo repetitivo. Con el auge global de los contenidos culturales coreanos, como la música, las series de televisión y el cine, la literatura coreana también está preparada para hacerse un hueco en el escenario internacional. Entre los muchos tesoros literarios que esperan ser descubiertos por los lectores de todo el mundo, las obras de Kim Ae Ran, sin lugar a dudas, brillan con luz propia.