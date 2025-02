J-Hope de BTS regresará en solitario en marzo

ⓒ Big Hit Music

J-Hope, miembro de BTS, regresará con un nuevo tema en solitario el próximo mes. Así lo anunció su sello discográfico, Big Hit Music, el jueves 6. Aunque la fecha exacta de su regreso aún no ha sido revelada, se espera que la nueva canción se publique en marzo.

Este será su primer trabajo desde que finalizó su servicio militar obligatorio en octubre del año pasado, después de 18 meses de alistamiento.

El artista comenzó su carrera en solitario con el lanzamiento de su primer álbum de larga duración, “Jack In The Box”, en julio de 2022. En marzo de 2023, poco antes de su alistamiento, presentó el sencillo “on the Street”. Durante su tiempo en el ejército, también lanzó el álbum especial “HOPE ON THE STREET VOL. 1”.

Además, J-Hope arrancará su primera gira mundial como solista, “HOPE ON THE STAGE”, que comenzará con un concierto en solitario en Seúl, del 28 de febrero al 2 de marzo.