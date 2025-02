ONF regresa este mes con su segundo álbum de estudio

ⓒ WM ENTERTAINMENT

La banda masculina de K-pop ONF lanzó el miércoles 12, a través de su canal oficial de YouTube, un adelanto especial de su segundo álbum de estudio, que estará disponible en su versión completa la próxima semana.

El vídeo publicado incluye fragmentos de las seis canciones que componen el esperado disco: “The Stranger”, “Night Tale”, “Nothing but a Stranger (ON Team Ver.)”, “Anti Hero (OFF Team Ver.)”, “Good Place” y “Collab”. Además, se muestran imágenes conceptuales y a los miembros del grupo en una sesión fotográfica.

El tema principal, “The Stranger”, es una canción pop con un ritmo funky que destaca la versatilidad vocal de los integrantes, quienes despliegan una amplia gama de notas con gran soltura. Minkyun y Wyatt, miembros del grupo, han participado activamente en la producción de la canción, añadiendo el toque característico de ONF.

El segundo álbum de estudio de ONF, titulado “Part.1 ONF: MY IDENTITY”, se lanzará oficialmente el 18 de febrero a las 6:00 de la tarde (hora local) en diversas plataformas de música.