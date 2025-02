Secret: melodía no revelada (말할 수 없는 비밀)





‘Secret: melodía no revelada’ es el remake coreano de la película taiwanesa ‘Secret’, que no solo causó sensación en su país de origen, sino también en Corea del Sur, donde aún mantiene una base de fans muy leal. Aunque queda la duda de si la versión coreana alcanza la misma carga emocional y calidad que la original, la crítica en general la valora como un remake bastante satisfactorio.





A excepción de algunas secuencias, ‘Secret: melodía no revelada’ sigue el mismo hilo narrativo de la película taiwanesa “Secret”. Los dos protagonistas se conectan a través de la música, especialmente por una pieza de los Valses de Chopin, arreglada para cuatro manos. Además, al igual que en la película original, un corrector líquido es el medio que utilizan para expresar sus sentimientos el uno al otro y ambos, como los personajes Xiang Lun y Xiao Yu de la versión original, recorren la ciudad en bicicleta. Incluso la gran revelación de la trama se presenta de la misma forma, sin ningún cambio o adaptación al contexto surcoreano. Así, ‘Secret: melodía no revelada’ es un remake que respeta con fidelidad la narrativa de la original, pero deja la incógnita de si tiene sentido hacer un remake sin introducir nada nuevo. Además, la película tiene un aire algo anticuado. Pues al centrarse demasiado en “imitar” el éxito de la versión original, no se hizo la actualización necesaria para situar la historia en un contexto más moderno.





A pesar de todo, hay elementos que merecen ser apreciados. En especial destaca la música, que definitivamente se considera el tercer protagonista de la película. Aquí la música actúa como un catalizador que agiliza el desarrollo de la trama. Ni qué decir de los efectos de sonido, que, junto con la música, dotan a la película de una atmósfera mucho más sensible. Un ejemplo de esto es el sonido de los palillos de los protagonistas chocando sobre una mesa de barbacoa, que se solapa suavemente con el sonido de la lluvia que cae fuera de la ventana, creando un susurro dulce sobre los paisajes íntimos, pero a la vez muy cotidianos, en el fondo de toda historia de amor.