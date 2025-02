La banda virtual PLAVE entra en el Billboard Global 200

ⓒ VLAST

La banda virtual masculina PLAVE ha logrado un hito histórico al entrar en la lista Billboard Global 200. Según ha informado su agencia de representación, VLAST, el grupo debutó el miércoles 19 en el puesto número 195 con “Dash”, el tema principal de su tercer álbum, “Caligo Pt. 1”.

Este es un logro sin precedentes, ya que es la primera vez que un cantante virtual consigue figurar en las listas de la revista ‘Billboard’.

PLAVE lanzó “Caligo Pt. 1” el pasado 3 de febrero, su primer trabajo de estudio en cinco meses, tras el sencillo digital “Pump Up The Volume!”. En el mismo día de su lanzamiento, las cinco canciones del álbum, incluida “Dash”, así como “RIZZ”, “Chroma Drift”, “12:32 (A to T)” e “Island”, ocuparon los primeros cinco puestos en el TOP 100 de Melon, una de las principales plataformas de streaming musical de Corea.