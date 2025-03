It’s Okay! (¡Está bien!, 괜찮아 괜찮아 괜찮아)





Dirigida por Kim Hye Yeong, ‘It’s Okay!’ cuenta la historia de Inyeong, una adolescente que, tras perder a su madre en un accidente de tráfico, se traga su tristeza en soledad para poder seguir adelante. Lamentablemente, los esfuerzos de Inyeong para evitar que el miedo y la incertidumbre la devoren no son suficientes para soportar, por sí sola, la crudeza del mundo que la rodea, un mundo donde vivir el día a día no es fácil para una chica desamparada como ella.





Para Inyeong, no es raro comer pan de molde que consigue en la tienda 24 horas donde trabaja a tiempo parcial, ya pasada su fecha de caducidad, ni volver a ponerse los calcetines sucios que usó el día anterior por no tener tiempo de lavarlos. Lo que sí le duelen son los rumores crueles sobre ella, que es la única en su compañía de danza que participa en clases de técnicas de baile sin pagar, por falta de recursos. Y por si fuera poco, está a punto de quedarse en la calle por no poder pagar el alquiler. La vida de Inyeong no es fácil, pero la película no la muestra con lástima. Todo lo contrario, inyecta humor y comedia, mostrando en primer plano a Inyeong, que si bien se siente impotente ante la tristeza, en ningún momento pierde la dignidad.





Finalmente, Inyeong se queda sin hogar. Pero no llora. En lugar de lamentarse, vende lo que puede en tiendas de segunda mano y se mete a escondidas en la sala de ensayos de su compañía de danza para pasar la noche allí, hasta que un día es descubierta por la directora de la compañía, Seora, alias “La Bruja” por lo estricta y dura que es. Sin embargo, para sorpresa de Inyeong, Seora, al ver que la chica no tiene a nadie y ni en donde caerse muerta, le ofrece quedarse con ella en su casa. Así comienza la convivencia de Inyeong y Seora, que aunque no están acostumbradas a compartir su espacio ni su vida con otros, se dan cuenta de que necesitan a alguien que, con genuina preocupación, les pregunte: “¿Cómo te encuentras?” En esta convivencia, Seora, ya una persona adulta y madura, descubre que no lo es tanto; e Inyeong, que se mantiene firme ante la vida, se da cuenta de que sigue siendo una niña que necesita protección; y ambas aprenden a estar juntas, a apoyarse mutuamente.