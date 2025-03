El mundo del K-pop llora la muerte de Wheesung

ⓒ YONHAP News

La repentina muerte del cantante de R&B Wheesung, ocurrida el lunes 10, ha sumido en el luto a la comunidad del K-pop. Numerosas estrellas del género han expresado su pesar a través de emotivos mensajes y homenajes en las redes sociales.

La solista Ailee rindió tributo el miércoles 12 recordando a Wheesung como el mejor compañero de escenario de su vida. La artista expresó su tristeza junto a un video en el que ambos cantaban juntos y participaban en una transmisión de radio. Hwanhee, exintegrante del dúo Fly to the Sky, también le dedicó un emotivo mensaje ese mismo día. El vocalista señaló que aún no puede creer su partida y deseó volver a cantar junto a él algún día. Por su parte, Seven publicó en sus redes sociales un fragmento de “Untold Story”, de Wheesung, como música de fondo, para acompañar las palabras: “Espero que seas feliz allí”.

Los seguidores de Wheesung no han tardado en acudir a sus redes sociales para manifestar su dolor y rendirle homenaje. Muchos compartieron su incredulidad, ofrecieron condolencias y reflexionaron sobre el consuelo y la felicidad que su música les proporcionó. Los fans dejaron mensajes emotivos como “No puedo creerlo”, “Descansa en paz”, “Tu música me trajo tanto consuelo y felicidad” y “Adiós, mi ídolo”.

Wheesung fue hallado muerto en su domicilio, en el distrito de Gwangjin, Seúl, por su madre, a las 6:29 de la tarde del lunes 10. Según la Policía, no se encontraron indicios de allanamiento ni de crimen. El Servicio Forense Nacional realizó una primera autopsia, pero los resultados apuntan a un “motivo desconocido”. Las autoridades informaron que tomará tiempo determinar la causa exacta de su fallecimiento, y se espera que los resultados definitivos de la investigación no se publiquen hasta dentro de dos semanas.

El artista de R&B tenía previsto ofrecer el sábado 15 en la ciudad de Daegu un concierto titulado “The Story”, junto con el cantante de baladas KCM. El evento ha sido cancelado.

Wheesung debutó en 2002 con el tema “Can’t We?” y alcanzó la fama con éxitos como “With Me”, “The Day We Met Again”, “Insomnia” y “Even Though of Marriage”. Además de su carrera como cantante, fue un prolífico productor que colaboró con estrellas como Younha y grupos femeninos como Orange Caramel, T-ara y Twice.