CON NOMBRE PROPIO : Yeon Sang Ho

Yeon Sang Ho, conocido por su inagotable creatividad y estilo inconfundible, ha regresado esta primavera de 2025 con “Revelación”, un thriller que aterrizó en Netflix el 21 de marzo. La historia gira en torno a un pastor convencido de recibir mensajes divinos y a una inspectora de Policía atormentada por visiones de su hermana fallecida. Ambos se verán obligados a enfrentarse a sus propias creencias.

Nacido en Seúl en 1978, Yeon Sang Ho estudió pintura occidental en la Universidad de Sangmyung. Inspirado por clásicos de la animación japonesa como “Akira” y “Ghost in the Shell”, decidió adentrarse en el mundo de la animación. Su primer trabajo fue el cortometraje “El infierno”, que escribió y empezó a producir mientras aún era estudiante. Sin experiencia previa en animación digital, tuvo que aprender desde cero. Aunque esta obra no logró llamar la atención de festivales ni de productoras, decidió subirla a una plataforma en Internet después de su graduación. Aquella decisión le consiguió cierto reconocimiento y le permitió dar sus primeros pasos en la industria. Pero fue en 2011 cuando su nombre empezó a resonar con fuerza gracias a “El rey de los cerdos”, su primer largometraje animado, que además se convirtió en la primera película de animación surcoreana en ser invitada al prestigioso Festival de Cannes.

Entre sus obras más destacadas se encuentra “Tren a Busan”, estrenada en 2016 y considerada una de las mejores películas de zombis de la última década. Aclamada tanto por el público como por la crítica, obtuvo una puntuación muy alta en Rotten Tomatoes. Fue también su segunda obra seleccionada para Cannes y, en Corea del Sur, superó los 10 millones de espectadores, colocándose entre las películas más taquilleras de la historia del país. Sin duda, una obra que consolidó su nombre en la industria.

No obstante, no todo han sido éxitos. Sus siguientes trabajos, como “Psicoquinesis”, de 2018, una peculiar historia de superhéroes alejada del estilo de Marvel o DC, y “Península”, de 2020, una secuela ambientada años después de “Tren a Busan” en una Corea posapocalíptica, no lograron el mismo impacto. Aun así, Yeon Sang Ho volvió a captar la atención del público con “Rumbo al Infierno”, una serie lanzada en Netflix en 2021 que explora la justicia divina y el castigo sobrenatural. Su éxito fue inmediato, encabezando los rankings de audiencia en varios países. Tal fue la expectación, que en octubre de 2024 se estrenó su segunda temporada.

A menudo se habla del “Yeon-niverso” o Universo de Yeon Sang Ho, un término que hace referencia a la interconexión de las películas y series que ha creado, muchas de ellas compartiendo personajes, escenarios o temáticas. Su filmografía es amplia y variada, abarcando desde la animación hasta los largometrajes y series de televisión. Fue precisamente “Tren a Busan” la obra que lo catapultó a la fama y le permitió dar ese salto a las películas de acción real. Sobre el éxito, el propio director ha explicado que no depende únicamente del talento del creador, sino también del sistema, del contexto social y de lo que demanda el público en cada momento. Todo ello hace que el éxito sea, en parte, impredecible. Aun así, su objetivo sigue siendo reflejar los cambios y tensiones de la sociedad actual. Yeon también ha comentado que vivimos en una época en la que las personas tienden a ver solo lo que quieren ver y a creer únicamente en lo que quieren creer. Y tal vez, precisamente por eso, surgen obras como “Revelación”.