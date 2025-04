OH MY GIRL celebra su 10º aniversario con un sencillo especial

ⓒ WM ENTERTAINMENT

El grupo femenino OH MY GIRL conmemorará su décimo aniversario con el lanzamiento de un sencillo especial titulado “Oh My”. La noticia fue anunciada el 31 de marzo a través de las redes sociales oficiales de su agencia, WM Entertainment, junto con la publicación de una imagen promocional del nuevo tema.

“Oh My” marca el primer regreso del grupo en ocho meses, desde el lanzamiento de su décimo miniálbum “Dreamy Resonance”, lo que ha generado gran expectación entre sus seguidores.

Tras debutar en 2015, OH MY GIRL se ganó el reconocimiento del público por su concepto etéreo y juvenil. Aunque no obtuvo gran atención en sus primeros años, la banda alcanzó la popularidad en 2018 tras conquistar el primer puesto en programas musicales con su canción “Secret Garden”. Su participación en un concurso televisivo en 2019 consolidó aún más su reputación, gracias a sus sólidas actuaciones en directo y espectaculares puestas en escena.

En los años posteriores, OH MY GIRL encadenó varios éxitos, como “Nonstop” y “Dolphin” en 2020, “Dun Dun Dance” en 2021 y “Summer Comes” en 2023, convirtiéndose en uno de los grupos femeninos más queridos del panorama K-pop.

Para celebrar esta década de trayectoria, OH MY GIRL ofrecerá un concierto en solitario titulado “Milky Way” los días 19 y 20 de abril en el Olympic Hall del Parque Olímpico, situado en el distrito de Songpa, en Seúl.