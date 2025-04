By the Stream (Por el arroyo, 수유천)





‘By the Stream’ es una obra más de Hong Sang Soo, conocido por su prolífica carrera. La película comienza, como muchas de sus anteriores, con un encuentro casual entre dos personas que se conocen de manera natural, sin grandes sorpresas ni giros inesperados. No son ni extraños ni tan familiares, aunque entre sus diálogos surgen pistas de que podrían haber tenido algún tipo de relación en el pasado. Se intercambian algunas palabras de cortesía hasta que uno de ellos le dice a la otra: “No has cambiado en absoluto”. Es una observación prematura, claro, porque lo que sigue muestra cuánto ha cambiado el trato entre ambos.





La parte más interesante de ‘By the Stream’ son, como ocurre en casi todas las películas de Hong Sang Soo, las escenas en las que se comparten comidas acompañadas de alcohol. En estas escenas, dos personajes, atraídos el uno por el otro, almuerzan y cenan sin apartar la mirada, mientras que un tercer personaje, una mujer que por alguna razón se encuentra en medio de ambos, va apareciendo como una figura cada vez más pasivo-agresiva, encerrándose en sí misma, como una solitaria cuyo único refugio parece ser crear diseños con su telar a orillas del arroyo Suyucheon.





Aunque se intente describir de manera clara de qué va esta película de Hong Sang Soo, lo cierto es que es difícil encapsular la obra de este director, pues su narrativa se construye a través de miradas, silencios y, en ‘By the Stream’, con una pequeña floritura algo cósmica: las fases de la luna. Este tipo de “adornos narrativos” no es habitual en su cine, tampoco el sentimentalismo que puede reflejar algunas de sus escenas. Un ejemplo de ello es cuando el personaje marculino central les pregunta a unas estudiantesl en qué quieren convertirse en el futuro, y ellas dan respuestas como “en una persona que ama de verdad” o “en alguien que enciende una lámpara en la esquina de su casa para iluminar un callejón oscuro y la mantiene hasta que muere”. Aunque estas escenas no son típicas de Hong Sang Soo, resultan extrañamente conmovedoras.





Puede que a estas alturas algunos consideren que los largometrajes de Hong se acercan a la autoparodia o la autorreplicación. Sin embargo, incluso si eso fuera cierto, no cabe duda de que este artista sigue expandiéndose haciendo lo que siempre ha hecho: explorar a su manera y con su estilo las emociones, las ironías y las debilidades humanas.