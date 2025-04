The Noisy Mansion (La mansion bulliciosa, 백수아파트)





La trama de ‘La mansión bulliciosa’ sigue a Geoul, una mujer de 36 años, soltera y desempleada que –aunque parezca contradictorio– siempre está haciendo algo. Su ocupación principal es entrometerse en los problemas de sus vecinos. Geoul es una mujer que no puede quedarse quieta y siempre quiere resolver con sus propias manos cualquier inconveniente a su alrededor. Sin embargo, su familia está harta de su comportamiento. Entonces un día, su hermano le dice que es imposible vivir con ella y le ruega que se independice. Geoul, incapaz de ignorar sus súplicas, decide mudarse. Pero como no tiene dinero, solo puede conseguir un apartamento viejo en un edificio de mala muerte. A pesar de ello, se instala allí, sin imaginarse que los verdaderos problemas están por comenzar. Desde su primera noche en el piso, no logra conciliar el sueño por ruidos que la despiertan de madrugada. Pronto descubre que esos ruidos han estado atormentando a todos los residentes del edificio durante meses y que ni la Policía ha logrado encontrar su origen. Ante esta situación, Geoul no puede quedarse de brazos cruzados y comienza su propia investigación para resolver el misterio de una vez por todas.





‘La mansión bulliciosa’ cuenta la historia de una mujer que siente la necesidad de saberlo todo y de ocuparse de todos los problemas que surgen en su entorno. El tema central, el ruido entre pisos, refleja una realidad de Corea del Sur, donde este tipo de conflictos vecinales se han convertido en una fuente de enfrentamientos extremos. De hecho, el cine coreano ha abordado este tema en varias películas, generalmente en géneros de suspense o terror, debido a los casos de agresión surgidos con relación al ruido entre pisos. Sin embargo, ‘La mansión bulliciosa’ se distingue por tratar este mismo tema desde un enfoque cómico, con un personaje que es criticado por entrometerse en lo que no le incumbe. A pesar de las críticas, Geoul defiende que, aunque no sea la propietaria del piso donde vive y sea solo una inquilina, todo lo que ocurre en el edificio le afecta, al igual que al resto de los vecinos, porque todos ellos viven allí. Así, como Juana de Arco, Geoul impulsa un espíritu comunitario que empieza a cambiar a los residentes. De ser personas pasivas, pasan a convertirse en activas, tomando el control de la situación y buscando una solución por sí mismas. El retrato de estos vecinos, transformados por Geoul, conmueve al espectador y lo invita a reflexionar sobre la indiferencia y el desinterés que, a menudo, caracterizan las relaciones en la sociedad contemporánea.