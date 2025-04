Exorcism Chronicles: The Beginning (Crónicas exorcistas: la génesis, 퇴마록)





El terror y el ocultismo viven hoy un momento de auge en el cine y la televisión de Corea del Sur. Todo comenzó con el éxito de ‘Los curas (검은 사제들)’, estrenada en 2015, y cobró verdadero impulso con ‘Exhuma (파묘)’, una de las películas más taquilleras de 2024, ambas obras que llevan la firma del director Jang Jae Hyun. Sin embargo, mucho antes de esta fiebre por el género, ya existía una obra que puede considerarse precursora: ‘Toemarok (퇴마록)’. Una novela en serie que su autor, Lee Wu Hyeok, comenzó a publicarla por capítulos en internet durante los años noventa y que más tarde fue editada en papel, vendiendo más de diez millones de ejemplares. Ahora, esta obra se presenta ante el público en formato animado para la gran pantalla con el título de ‘Crónicas exorcistas: la génesis’.





‘Crónicas exorcistas: la génesis’ adapta la primera parte de ‘Toemarok’, en la que se relata cómo se conocen los personajes principales, entre ellos un sacerdote católico, el padre Park, y Jang Jun Hu, un niño que es rescatado de las garras de un malvado hombre que ambiciona a aumentar su influencia mediante unos poderes sobrenaturales. La película funciona así como una introducción a toda la saga, mostrando cómo estos personajes se convierten en exorcistas. Además, establece las bases para una posible serie cinematográfica, aunque por el momento los productores no han confirmado si habrá secuelas.





La gran pregunta que plantea la película es: ¿cómo se puede hacer justicia en el mundo? Aunque el papel de los exorcistas pueda parecer exagerado o poco realista, el filme no se limita a su dimensión sobrenatural. En paralelo, explora las pérdidas que arrastran los personajes, los traumas que los persiguen y los dilemas profundamente humanos a los que se enfrentan. Porque en realidad, la lucha no es solo contra el mal como fuerza oculta o sobrenatural, sino también contra la ambición desmedida de un hombre sediento de poder. La película muestra así que la justicia no nace de la fuerza, sino de la solidaridad y la comprensión mutua.