﻿LA VEGETARIANA, de Han Kang

La vegetariana fue originalmente publicada en Corea en 2007. Narra la historia de Yeonghye, no obstante este personaje no tiene voz propia en la novela. Pues los narradores, es decir las voces que cuentan su historia desde su punto de vista, juzgándola según sus propios criterios y estándares morales, son personas que la rodean.





La vegetariana habla de la violencia inherente en el ser humano y en el mundo que habitamos, pero más puntualmente del rechazo de una mujer, Yeonghye, a ser parte de esa violencia, el cual se manifiesta mediante su rotunda negativa a ingerir carne. Así, la novela trata sobre la resistencia no violenta de un individuo contra el mundo que lo rodea, tan lleno de violencia.





La violencia a la que se resiste es el patriarcado, el colectivismo y la opresión hacia las mujeres, pero sobre todo la violencia como condición básica del ser humano. Por eso opta por el veganismo para finalmente “vegetalizarse”: convertirse ella misma en una planta. Este deseo de Yeonghye de castrar toda violencia que pudiera existir dentro de ella, dentro de su inconsciente, se sintetiza en lo que dice en la novela:





Solo confío en mis pechos. Me gustan mis pechos, pues con ellos no puedo matar a nadie. ¿Acaso las manos, los pies, los dientes e incluso la lengua y la mirada, no son armas con las que se puede matar o herir a cualquiera? Pero los pechos no. Mientras posea estos pechos redondos, estoy segura. Todavía estoy a salvo.





En la novela, Yeonghye es el objeto que los tres narradores observan, unas veces con curiosidad y otras veces con desprecio, inseguridad, preocupación u ojos de inquietante vigilancia. Ella no es un personaje, tampoco un ser humano, sino más bien una pregunta. Su duda es si en un mundo lleno de violencia es posible que alguien o algo sea totalmente inocuo. Si es posible una existencia totalmente libre de ejercer o sufrir violencia.