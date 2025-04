ATEEZ iniciará una gira internacional en julio

El grupo masculino ATEEZ se embarcará en una gira internacional a partir del mes de julio.

Según informó su agencia, KQ Entertainment, la banda compuesta por ocho integrantes abrirá su tour mundial, titulado “In Your Fantasy”, con dos conciertos en Incheon (Corea del Sur), los días 5 y 6 de julio.

Tras estas presentaciones inaugurales, la gira continuará por Norteamérica entre el 10 de julio y el 23 de agosto, periodo en el que el grupo visitará 12 ciudades de Estados Unidos y México. ATEEZ actuará en estadios de cinco ciudades —Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Arlington y Ciudad de México—, cuatro de las cuales recibirán por primera vez a la banda coreana.

En septiembre, el grupo llegará a Japón, donde ofrecerá una serie de conciertos durante tres días en Saitama, así como dos fechas adicionales en Nagoya y Kobe, respectivamente.

ATEEZ concluyó el mes pasado su anterior gira, “Towards the Light: Will to Power”, con un espectáculo de clausura celebrado en Seúl.

Con el anuncio de “In Your Fantasy”, aumenta la expectación entre sus seguidores, que esperan con entusiasmo las actuaciones innovadoras y los nuevos encantos que la banda desplegará sobre los escenarios en esta nueva etapa internacional, prevista para la segunda mitad del año.