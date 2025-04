THE MATCH (승부)





El largometraje ‘The Match’ (‘El Enfrentamiento’, en español) arranca en 1989, mostrando a Cho Hunhyun cuando se convierte en el primer jugador de go surcoreano en vencer a los chinos y ganar el primer Campeonato Mundial de Go Ying Shibei, conocido popularmente como la Copa Ing. La película retrata el ascenso de Cho en un mundo tradicionalmente dominado por chinos y japoneses, hasta alcanzar el título de “Rey del Go”, tras conquistar todos los trofeos posibles. Y cuando cree no tener rival en la Tierra, aparece un niño prodigio del go. El primer encuentro entre ambos es pura casualidad, pero el segundo parece obra del destino: un momento que cambiará para siempre la vida de Cho Hunhyun y la del pequeño Lee Changho. Tras este segundo cruce, Cho decide acoger al niño como su aprendiz, llevándolo incluso a vivir a su propia casa para formarlo como jugador profesional.





La convivencia entre Cho, su familia y el joven Changho comienza de forma prometedora. El niño demuestra ser un auténtico genio, y frente al tablero no se deja vencer por nadie, ni siquiera por otros aprendices mayores y con más años de experiencia. Sin embargo, pronto surgen las primeras grietas en la relación maestro-discípulo. A medida que Changho crece, su visión del juego evoluciona, y empieza a chocar con la de su mentor. Pues mientras Cho Hunhyun apuesta por un estilo agresivo y arrollador, Changho prefiere una estrategia paciente, basada en cálculos precisos y movimientos seguros que le garantizan la victoria. La tensión entre ambos alcanza su punto álgido cuando, en la final de un importante torneo, se enfrentan ya no como maestro y aprendiz, sino como iguales. Y es Changho quien derrota a su maestro, Cho Hunhyun. La situación es aún más compleja porque ambos siguen viviendo bajo el mismo techo. Se despiertan, comparten coche hacia los torneos, regresan juntos a casa... mientras las victorias del joven sobre su maestro se acumulan, día tras día.





‘The Match’ recrea algunas de las escenas más icónicas de la cultura popular coreana de los años ochenta y noventa, una época en la que el go era uno de los principales entretenimientos del país. El clímax de la cinta es, sin duda, ese primer enfrentamiento oficial entre Cho Hunhyun e Lee Changho, en febrero de 1990, donde el discípulo supera al “Rey del Go”. A partir de ahí, se abre una nueva era, demostrando que, al contrario de lo que dice el viejo proverbio de que “dos soles no pueden brillar bajo el mismo cielo”, sí era posible que coexistieran dos grandes estrellas en el firmamento del go. Lo más destacable de la película son, sin embargo, las escenas posteriores al duelo, donde se retratan la confusión, el desconcierto y la inestabilidad emocional de ambos protagonistas. Aquí Lee Byung Hun en el papel de Cho Hunhyun, y Yoo Ah In como Lee Changho, ofrecen interpretaciones magistrales, capturando hasta el más mínimo detalle: desde sutiles temblores de labios, hasta el movimiento casi imperceptible de cejas o fosas nasales, para transmitir con realismo los estados mentales de sus personajes.









*** Recomendamos ver también…

REPLY 1998 (Responde 1988, 응답하라 1988), una serie en la que uno de los personajes princiapales, Choi Taek, fue creado tomando como modelo al jugador profesional de go Lee Changho.

Esta producción, ambientada en los años ochenta, se centra en la historia de cinco amigos que han crecido juntos en el mismo barrio, así como en la historia de sus familias: vecinos que comparten alegrías, penas y lazos afectivos incluso más fuertes que los de la sangre.

La trama gira en torno a dos grandes ejes. Por un lado, la relación entre los cinco amigos adolescentes, con sus primeros amores, decepciones y amistades que duran toda una vida. De hecho, una de las grandes incógnitas que mantuvo en vilo a los telespectadores fue quién acabaría siendo el marido de Deokseon, la única chica del grupo: el antipático de Jeonghwan o el ingenuo de Taek. Y en el otro eje tenemos a los padres de estos cinco amigos, quienes encarnan la vida de la clase media y trabajadora de la Corea de los ochenta, una sociedad todavía marcada por un fuerte sentido de comunidad y solidaridad, muy distinto al individualismo de hoy en día.