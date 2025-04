HIERBA, de Keum Suk Gendry-Kim

Hierba es una novela gráfica que rinde homenaje a las víctimas de la esclavitud sexual impuesta por el Ejército japonés a mujeres de sus colonias, principalmente de Corea, durante la Segunda Guerra Mundial, muchas veces mediante engaños o de forma sistemática.

La obra s igue la vida de Oksun, una mujer que sobrevivió a la esclavitud sexual tras ser secuestrada por soldados japoneses en 1942 y arrastrada de un campo de batalla a otro para “servir” a sus necesidades, y retrata cómo ella fue pisoteada, violada y tratada como un animal por hombres uniformados. Adem á s, muestra el destino de muchas jóvenes que, incapaces de soportar semejante trato y la idea de haber sido “ensuciadas”, optaron por el suicidio, sabiendo que jamás podrían volver a sus familias.

El testimonio de Oksun, a lo largo de las páginas de Hierba , es desgarrador . P ero a la vez es un canto a la fuerza de voluntad de una mujer que, pese a las atrocidades sufridas, no pierde la esperanza y lucha por hacerse escuchar, para que la historia de las esclavas sexuales no quede sepultada en el olvido como algunos desearían. Y recuerda que, como ella, hubo miles —incluso niñas y adolescentes— cada una con su propio nombre: nombres que los dominadores intentaron borrar al reducirlas simplemente a “mujeres de consuelo”. A ellas dedica Keum Suk Gendry-Kim este libro. A todas las que murieron y sobrevivieron, dibujando sus historias no solo para reivindicar su honor, sino también para combatir el olvido.