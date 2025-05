﻿CONEJO MALDITO, de Chung Bora

“Lo que deseaba no era vengarse. Aunque era el más justo de los finales, no podía evitar el sentimiento de pérdida que lo invadía. Su infancia le había sido arrebatada por los conjuros de desconocidos, las fantasías y las convicciones equivocadas, y esa pérdida lo había dejado cada día en la encrucijada entre la vida y la muerte. Y ahí estaba, en el pueblo en ruinas, donde se paró a llorar en memoria de su largo dolor y desesperación que ya no tenían sentido”.





Este fragmento pertenece a Cicatrices, uno de los relatos más extensos de Conejo maldito. En él, Chung Bora narra la historia de un niño inocente, sacrificado para preservar la paz en su aldea, pero que consigue escapar y regresa al lugar donde todo comenzó, desatando un nuevo ciclo de violencia. Se trata de un retrato contundente del dolor, la pérdida y los caminos erráticos de la vida, que aunque a veces se desvíen siempre nos devuelven al origen, enfrentándonos al odio y a lo que queda cuando la venganza ha pasado.





Las historias de Chung Bora no son “bonitas”. Todo lo contrario: son estremecedoras, incluso incómodas para algunos lectores. Esta característica se hace evidente desde la primera página de Conejo maldito. Los diez relatos que conforman el libro son crudos, ásperos y profundamente extraños, cada uno a su manera. Pero comparten un denominador común. Todos conducen al lector hacia una extraña sensación de consuelo y liberación, a través de personajes oscuros, impulsivos, capaces de traicionar, matar o tomar decisiones insólitas.





La escritora se inspira en estructuras propias de leyendas, cuentos de hadas, mitos e historias populares transmitidas oralmente. De ahí que sus textos resulten familiares, aunque lo que esconden sea una intensidad y extrañeza casi de otro mundo, eso sí, firmemente enraizadas en la realidad. Por eso, algunos críticos occidentales han descrito su estilo como “realismo mágico coreano”. En él se mezclan el terror, el folclore y la hibridación de lo fantástico con lo cotidiano, todo atravesado por una fuerte crítica social. Uno de los hilos conductores de “Conejo maldito” es la venganza. Pero no se trata de una venganza clara ni directa. Es confusa, a menudo sin un objetivo concreto, y casi siempre con desenlaces cuestionables. Porque incluso cuando se logra consumar, la venganza rara vez trae felicidad. La aparente satisfacción es efímera, y no garantiza una verdadera reparación. La maldición vengativa se repite, y la violencia acaba pasando factura a todo el colectivo implicado.