LOBBY (로비)





La historia de ‘Lobby’ gira en torno a Changwuk, director ejecutivo de una startup tecnológica. Aunque más ingeniero que empresario, su talento en investigación y desarrollo le ha permitido levantar su propia compañía desde cero. El problema es que no tiene ni idea de “política”, en el sentido de las conexiones personales y profesionales que hay que cultivar con funcionarios y figuras influyentes para competir por contratos públicos. Y mucho menos sabe de golf, ese deporte que, más allá del entretenimiento, es considerado como el auténtico “deporte de los negocios”, incluso, a veces, como el “deporte de los sobornos”, ya que suele ser el escenario ideal para cerrar tratos, pedir favores y ampliar redes de contactos.





Pero cuando entra en juego una concesión valorada en nada menos que cuatro billones de wones, Changwuk decide aprender a jugar al golf con tal de relacionarse con gente influyente y conseguir su apoyo. Su principal rival en esta licitación es un antiguo socio que, tras robarle una tecnología clave, ha logrado prosperar precisamente a base de sobornos y maniobras de lobby. Por si fuera poco, Changwuk descubre que este exsocio mantiene una conexión secreta con la ministra Cho, la máxima autoridad a cargo de las licitaciones de obras públicas. Es entonces cuando se apresura a cerrar una cita con ella. ¿Dónde? Por supuesto, en el campo de golf. Y cuando llega el esperado día del partido con la ministra, nada sale como él había previsto, y en los dieciocho hoyos del recorrido afloran secretos, escándalos, traiciones y persecuciones que nadie había anticipado.





Ha Jung Woo es un actor consagrado, tanto por el público como por la crítica, pero también es bien conocida su faceta como director. ‘Lobby’ es su tercera película detrás de las cámaras y también la protagoniza, como ya hiciera en ‘Fasten Your Seatbelt (Abróchate el cinturón de seguridad)’, que se estrenó en 2013, y en ‘Chronicles of a Blood Merchant (Crónicas de un vendedor de sangre)’, adaptación de la novela homónima del escritor chino Yu Hua, presentada en 2015. En comparación, ‘Lobby’ se asemeja más a ‘Abróchate el cinturón de seguridad’, sobre todo por el ritmo ágil de los diálogos, llenos de humor y juegos de palabras, y por la dinámica constante entre personajes. Eso sí, conviene advertir que el humor en ‘Lobby’ es bastante peculiar. Se trata de una comedia con el sello personal de Ha Jung Woo: un humor negro, a veces cínico, e incluso sin demasiado sentido en ciertos momentos. Es más, puede que no haga reír a carcajadas y que no sea del gusto de todos, especialmente porque algunas escenas requieren conocer, aunque sea un poco, el mundo del golf y su jerga para captar las bromas.









*** Recomendamos ver también…

ABRÓCHATE EL CINTURÓN DE SEGURIDAD (롤러코스터), la ópera prima de Ha Jung Woo como director. Una película que, aunque su cartel promocional en su día daba a entender que se trataba de una parodia extravagante, lo cierto es que se trata de una comedia bastante más realista de lo que parece.

Es una representación muy aguda, no solo de cómo se comporta la gente corriente en un avión ante una situación inesperada, sino también de la condición humana en general frente a un peligro inminente. Porque, en definitiva, retrata una emergencia a bordo, en pleno vuelo, dentro de un espacio cerrado a decenas de kilómetros sobre la superficie terrestre… En fín, un lugar del que no se puede escapar.