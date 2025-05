Jin de BTS presenta el teaser de “Don’t Say You Love Me”

ⓒ Big Hit Music

El cantante Jin, miembro de BTS, presentó el miércoles 14 el teaser del videoclip de “Don’t Say You Love Me”, tema principal de su segundo miniálbum en solitario, “Echo”. La primicia se difundió a través del canal de YouTube de HYBE Labels.

El teaser, de aproximadamente 37 segundos, muestra a Jin caminando solo entre una multitud hasta que se detiene y cruza miradas con la actriz Shin Se Kyung. La escena, carente de diálogos, transmite una profunda carga emocional a través de la expresión de sus miradas, captando de inmediato la atención del público.

Mientras una suave melodía de piano acompaña las imágenes, la voz de Jin se escucha al final, pronunciando “You just gotta let me go” (“Solo tienes que dejarme ir”), lo que adelanta el tono melancólico de la canción. A pesar de su brevedad, el vídeo consigue condensar el complejo sentimiento de una despedida, dejando una fuerte impresión.

El miniálbum “Echo” se lanzará el viernes 16 a la 1:00 de la tarde y contendrá un total de siete temas, entre los que se incluyen “Nothing Without Your Love” y “Loser”, este último en colaboración con la cantante YENA.