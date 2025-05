Billboard destaca a Dragon Pony como el novato del mes en K-pop

ⓒ Antenna

La banda de rock Dragon Pony ha sido reconocida como el artista o grupo “novato del mes en K-pop” por la revista estadounidense ‘Billboard’.

El 15 de mayo (hora local), el medio musical publicó en su sitio web un artículo en el que anunció que Dragon Pony fue seleccionada como la banda revelación de mayo de 2025.

‘Billboard’ presentó al grupo como una formación de rock integrada por cuatro miembros que aporta frescura y profundidad a la escena musical actual. En este sentido, recalcó que cada integrante participa activamente en la composición y producción de sus temas, desarrollando un estilo caracterizado por una narrativa honesta y la energía propia del rock. La revista también afirmó que están contribuyendo a redefinir el panorama del rock moderno coreano.

En particular, ‘Billboard’ elogió el potencial de crecimiento de Dragon Pony y destacó que, tras su debut, participó en importantes festivales musicales del país, como el Festival Internacional de Rock de Busan, además de realizar una gira nacional por clubes y agotar las entradas para su primer concierto en solitario en Taipéi, Taiwán.

Por otra parte, Dragon Pony celebrará su primer concierto en solitario bajo el título “Dragon Pony 1st Concert 'Not Out' in Taipei” entre el viernes 23 y el sábado 24, donde los artistas se reencontrarán con sus seguidores locales. Asimismo, el grupo tiene previsto participar en destacados festivales nacionales, como “Beautiful Mint Life 2025”, el 14 de junio, y el “Incheon Pentaport Rock Festival 2025”, el 1 de agosto.