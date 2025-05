Jin de BTS entra por primera vez en las listas británicas con “Echo”

ⓒ Big Hit Music

Jin, miembro del grupo BTS, ha entrado por primera vez en las listas oficiales de Reino Unido con su nuevo trabajo en solitario, logrando un doble ingreso en los rankings de álbumes y sencillos.

Según informó el viernes 23 (hora local) la Official Charts Company, responsable de las listas británicas, el segundo miniálbum de Jin, “Echo”, se posicionó en el puesto número 63 del Top 100 de álbumes correspondiente a la semana del 23 al 29 de mayo. Es la primera vez que un disco en solitario del artista accede a esta clasificación. Además, su tema principal, “Don’t Say You Love Me”, debutó en el número 58 del Top 100 de sencillos del mismo país.

El éxito de Jin no se limita al mercado británico. En Spotify, la plataforma de música en streaming más utilizada a nivel internacional, “Don’t Say You Love Me” se situó en el séptimo lugar en el ranking global semanal del 16 al 22 de mayo, y llegó al segundo puesto en la lista diaria mundial, marcando un hito en su carrera como solista.

El cantante también anunció su primera gira con alcance fuera de Corea, titulada “#RUNSEOKJIN_EP.TOUR”, que dará comienzo los días 28 y 29 de junio en el Estadio Auxiliar del Complejo Deportivo de la ciudad de Goyang, en la provincia de Gyeonggi. Posteriormente, recorrerá nueve ciudades con un total de 18 conciertos, incluyendo paradas en Chiba y Osaka (Japón), Anaheim, Dallas, Tampa y Newark (Estados Unidos), Londres (Reino Unido) y Ámsterdam (Países Bajos).