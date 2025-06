Jungkook es elegido mejor artista en los Top 50 Music Awards de España

ⓒ Big Hit Music

Jungkook, miembro de BTS, ha sido reconocido como mejor artista en los Top 50 Music Awards 2025, una ceremonia española de premios musicales en línea. Su regreso oficial del servicio militar está previsto para el 11 de junio.

El artista ha obtenido este galardón en la categoría Internacional por segundo año consecutivo, reafirmando su estatus como una de las figuras más influyentes del panorama musical global. A pesar de estar cumpliendo el servicio militar y tener actividades limitadas, su popularidad internacional se mantiene intacta.

Además, Jungkook fue recientemente premiado en los 2025 BMI Pop Awards, organizados por la entidad estadounidense Broadcast Music, Inc. (BMI), donde sus temas “3D” y “Standing Next to You” fueron reconocidos entre las canciones más interpretadas del año. Esta distinción marca su tercer año seguido ganando en esta categoría, tras haber sido galardonado en 2023 por su colaboración con el cantautor Charlie Puth en “Left and Right” y en 2024 por su éxito “Seven”.