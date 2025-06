CRAVITY regresa con su segundo álbum de estudio: “Dare to Crave”

ⓒ STARSHIP Entertainment

La banda masculina CRAVITY ha confirmado su regreso con el lanzamiento de su segundo álbum de estudio, titulado “Dare to Crave”, previsto para el 23 de junio.

La agencia Starship Entertainment publicó el 4 de junio un vídeo conceptual a través de sus canales oficiales en redes sociales, generando gran expectación entre sus seguidores. En la pieza se presentó también un nuevo logotipo, que refuerza la idea de un cambio de etapa en la imagen del grupo.

El vídeo ofrece una atmósfera visual completamente distinta a la mostrada por CRAVITY en anteriores producciones, lo que apunta a un nuevo comienzo artístico. Un elemento que ha despertado particular curiosidad es la repetida aparición de uvas, tanto en la escenografía como en el nuevo emblema de la banda, ahora compuesto por racimos y tallos en lugar del icónico planeta atravesado por una línea.

Desde su debut en 2020, CRAVITY ha ido consolidándose en la escena del K-pop gracias a su potente presencia vocal, coreografías dinámicas y conceptos creativos.

“Dare to Crave” supone su primer disco completo en casi tres años, desde “Liberty: In Our Cosmos”, estrenado en marzo de 2022, y llega aproximadamente siete meses después de su anterior trabajo, “Find the Orbit”.